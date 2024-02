BBB wil Drents Programma Landelijk Gebied uitstellen en zit eigen gedeputeerde dwars

Er is vandaag een wonderlijk debat gevoerd in de Provinciale Staten. De BoerBurgerBeweging (BBB) wil de plannenmakerij voor het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) even in de wacht zetten, maar zat daarmee hun eigen BBB-gedeputeerde flink dwars.

Volgens BBB-Statenlid Willem Vossebeld is er zoveel onduidelijk, dat niet eens de uitgangspunten van het DPLG zijn vast te stellen. Er is onduidelijkheid over de regels vanuit het Rijk en ook het geld vanuit het Rijk om het DPLG uit te voeren is er grotendeels nog niet.

De BBB is er niet van overtuigd dat als Drenthe alleen zogeheten no-regret maatregelen neemt, het ook daadwerkelijk maatregelen zijn waar je geen spijt van krijgt. En tot slot hoopt Vossenbeld en de hele BBB-fractie op een ander kabinet dat het mes gaat zetten in plannen voor de landbouw, stikstof en natuurherstel.

Wat is de BBB aan het doen?

Oppositiepartijen verweten de BBB-fractie dat ze natuurherstel en perspectief bieden voor de landbouw weer jaren voor zich uitschuiven. Ze wilden van zowel de BBB-fractie als gedeputeerde Jisse Otter van landbouw en stikstof weten hoe dit nu zit: valt de BBB haar eigen gedeputeerde af, die zich in allerlei bochten moet wringen om met het weinige wat al wél duidelijk is, plannen te maken?

Fractievoorzitter Gerben Brandsema (ChristenUnie): "Dit was een BBB-verkiezingsthema, u moet nu toch een visie hebben? Hoeveel vertrouwen heeft BBB dan in eigen bestuurders en het college van GS, dat in dit zeer complexe krachtenveld probeert z'n werk te doen?"

Nooit mee kunnen praten?

Ook schreef de BBB in een amendement dat ze nooit met Provinciale Staten hebben kunnen praten over het DPLG, omdat het allemaal voor de verkiezingen in gang is gezet. Dat laatste is juist, dat eerste pertinent niet. En dat werd de BBB-fractie even fijntjes ingewreven.

Volgens fractievoorzitter Liesbeth Niessink van FvD had de BBB afspraken over het DPLG beter moeten regelen in het coalitie-akkoord dat ze hebben afgesloten.

PvdD-fractievoorzitter Renate Zuiker: "In de commissie van Provinciale Staten zijn de kaders voor het DPLG besproken, waarom heeft u daar toen geen wijzigingen aangebracht?" CU-fractievoorzitter Brandsema sloot zich daarbij aan: "Waarom dan nu geen BBB-amendementen om de voorstellen aan te scherpen? Waarom komt u nu niet zelf met de kaders die het DPLG-voorstel beter maken?"

PvdA'er en coalitiegenoot Rudolf Bosch deed er nog een schepje bovenop: "We hebben de vorige vergadering wel degelijk dit stuk besproken. De boeren zijn al vijf jaar aan het wachten. We moeten niet hebben dat Rijk en provincie elkaar in gijzeling houden."

"En hoe denkt u dat u geld krijgt als u geen plannen inlevert?", vroeg D66-fractievoorzitter Any Kleine Deters zich af.

DPLG juist kans voor boeren

Fractievoorzitter Zuiker van de PvdD weet het wel: "Het DPLG is niet ten nadele van boeren. Zonder het DPLG komen er steeds minder boeren door schaalvergroting. In de afgelopen twintig jaar is de helft van de boeren al verdwenen. Het DPLG kan hier juist in helpen."

Ook CDA'er Sonja Hilgenga-Van Dam was resloluut: "Stoppen met het DPLG? Daarmee zetten we boeren buitenspel. Wij willen boeren directe invloed geven bij het verder uitwerken van de plannen, niet het stuur uit handen geven!"

Ook ziet ze dat het misgaat met de pijler van de Drentse economie: het toerisme. "Als we niets doen aan natuurherstel, dan groeit in onze natuur straks alleen het pijpestrootje en dan blijven toeristen ook weg."

BBB-Gedeputeerde Jisse Otter (landbouw en stikstof) noemde het een ingewikkelde discussie waarin het Rijk een heel gedetailleerde instructie geeft. "Er is nog een verschrikkelijk lange weg te gaan en de weg is geplaveid met onzekerheden." Drenthe worstelt volgens hem vooral "met de meetlat waarlangs we alles moeten leggen."

Otter beloofde dat hij Statenleden blijft betrekken bij het uitwerken van de uitgangspunten voor de plannen voor landbouw, natuur, water, klimaat en stikstof. "Als we bij de uitwerking tegen zaken aanlopen, willen we het daarover hebben." Stoppen met de plannen waarvoor geld van de rijksoverheid moet komen noemde hij geen optie.

BBB trekt amendement in

Geen van de coalitiepartijen leek het BBB-amendement te steunen. Alleen oppositiepartij PVV was voor. De vergadering werd daarop geschorst, omdat 'de BBB-fractie maar eens met haar eigen gedeputeerde moest gaan praten'. Halverwege het debat trok de BBB-fractie het amendement uiteindelijk terug.

BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder reageert na afloop: "Wij wilden het DPLG niet on hold zetten, zo zien andere partijen dat. Maar wij willen ervoor zorgen dat het teruggaat naar de PS-commissie, zodat we de inhoud en uitgangspunten kunnen bespreken. Het DPLG is wel regelmatig voorbijgekomen, maar over de uitgangspunten hebben wij als BBB niet mee kunnen praten of -beslissen."

BBB-gedeputeerde Jisse Otter laat weten dat hij het niet zo ervaren heeft dat zijn eigen fractie hem dwarszat. "We hebben het er van tevoren over gehad. Ik snapte hun punt wel, want ze zijn bang dat ze straks geen invloed meer hebben. Maar het DPLG gaat nog heel vaak voorbijkomen."

"Iedereen doet hier heel spannend over, maar het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is er nog niet eens en dat is het belangrijkste onderdeel. Dus we hebben nog geen huis, maar we moeten van het Rijk al wel aangeven waar de stopcontacten moeten komen", aldus Otter.

Wilde de BBB-fractie de boeren pleasen?

Misschien was het een poging van de BBB-fractie om de boze boeren vandaag iets mee te geven? Protesterende boeren waren immers weer naar het provinciehuis gekomen en alle politici moesten voordat ze naar binnen gingen eerst langs emmertjes drijfmest lopen, waarna boeren op de publieke tribune van de Statenvergadering plaatsnamen.

Maar boerenleider Jan Uineken van de Drentse Trekkergroep laat weten dat zij hier niks mee opschieten. Ook niet als de BBB-fractie haar zin wel had doorgedrukt. "Het enige dat misschien gebeurd was, was dat er dan geen fouten gemaakt gaan worden. Het is nu toch een beetje een gevalletje we gaan aan de slag, want we moeten wat, maar we weten eigenlijk niet precies hoe'", zo zei hij.