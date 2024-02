Schoolplein in Eelderwolde kan groei school niet bijbenen

Het is vol op het schoolplein van CKC De Rietzanger in Eelderwolde. De basisschool telt zo'n 270 leerlingen en die passen niet meer allemaal op het krappe schoolplein. "Ik vind het schoolplein wel klein als we buiten zijn met drie klassen", vindt leerlinge Juna. "Het is best wel druk."

Leerlinge Myrthe valt haar bij. "Het is leuk dat er verbouwd is, maar wel jammer dat hier nu een supermarkt komt. Anders speelden we altijd op het gras."

Buitenruimte op rantsoen

Het schoolplein in Eelderwolde voldoet precies aan de minimumeisen. Desondanks is er net te weinig ruimte voor de oudere kinderen om bijvoorbeeld te voetballen. De school gebruikte daarvoor eerst de openbare ruimte rondom het schoolplein, maar dat wordt langzaamaan volgebouwd. "Soms ben je met twee klassen op het plein en is het nog steeds veel te klein", zegt Myrthe.

Zorgen om verkeerssituatie

Ouders ergeren zich aan de beperkte speelmogelijkheden en maken zich tegelijkertijd zorgen over de verkeerssituatie rond de school. In de wijk wordt nog druk gebouwd en de toevoerwegen veranderen regelmatig.

"Als je naar school gaat, zie je dagelijks glibberige wegen, weinig ruimte, jonge kinderen die langs achteruitrijdende auto's moeten fietsen en werkverkeer dat zich door stromen met kinderen moet manoeuvreren."

De verantwoordelijke wethouders van de gemeente Tynaarlo zijn uitgenodigd om de situatie zelf eens te bekijken. Wethouder Hans de Graaf bevestigt dat iets gedaan moet worden, maar een oplossing heeft ook hij nog niet paraat.

Zoeken naar een oplossing

"Het is niet zo dat we de oplossing even uit de mouw schudden. Er zijn wat kleine dingen waar we aan denken. De verkeersstromen kunnen we misschien anders regelen, maar op de lange termijn moeten we kijken naar een structurele oplossing."