Nieuwe poging: vanaf volgende maand geen auto's meer in Hoofdstraat Hoogeveen

De Hoogeveense Hoofdstraat is vanaf 4 maart niet meer toegankelijk voor auto's en vrachtwagens. Paaltjes bij de toegangswegen naar het stadshart maken dat onmogelijk. Alleen voor mensen met een vergunning zakken de paaltjes de grond in.

Een jaar geleden werd het paaltjessysteem al aangelegd, maar dat kon niet meteen in gebruik worden genomen doordat het tijd kostte om het systeem op het stroomnet aan te sluiten. Bovendien duurde het langer om een goed systeem voor de vergunningen op te zetten.

De gemeente Hoogeveen wilde het systeem in februari in gebruik nemen, maar toen bleek dat het hulpdiensten in de weg kon zitten. De paaltjes moeten overlast tegengaan van ladend en lossend (vracht)verkeer. Bevoorrading moet zoveel mogelijk gebeuren aan de achterkant van de winkelpanden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan er een vergunning worden aangevraagd.