Dit weekend in de Drentse natuur: 5 en 6 september

De zomer zit erop maar de Drentse natuur is nog steeds een bezoekje waard. Dit weekend kun je al joggend afval rapen, genieten van het nieuwe seizoen op de Hondsrug of bekijk het Dwingelderveld met andere ogen.

Ploggen rondom Gasselterveld

Zin in een actieve én nuttige ochtend? Sluit je dan zaterdag aan bij loopgroep SGO voor een rondje ploggen om het Gasselterveld. De groep verzamelt zich om 7.00 uur bij de grote groene container vooraan op het strand. Vergeet niet om zelf handschoenen en vuilniszakken mee te nemen.

Seizoenswandeling Hondsrug

Maak zondagmiddag een gevarieerde wandeling over de Hondsrug. Je wandelt samen met een gids van Staatsbosbeheer en je geniet van wat de natuur in dit seizoen te bieden heeft. De afstand is ongeveer drie kilometer waardoor de wandeling zowel voor volwassenen als kinderen geschikt is.

Vruchtenexcursie Dwingelderveld

De natuur van het Dwingelderveld heeft veel te bieden: zongerijpte bramen, glanzende rozenbottels en volle trossen vlierbessen. Onze voorouders plukten die zoete vruchten, maar ook hondsdraf om zwerende wonden te genezen en brandnetels om neteldoek van te weven. Leer meer over het gebruik van vruchten en planten tijdens deze excursie zondagmiddag.

