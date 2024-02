NAM: 'Absoluut geen plannen voor injectie productiewater in lege gasvelden'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is absoluut niet van plan om lege aardgasvelden bij Dalen en Oosterhesselen in de toekomst te gebruiken om er productiewater in te injecteren dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek.

Dat zegt de NAM in een brief aan de gemeenteraad van Coevorden. "Van het oorspronkelijke idee om in deze gasvelden productiewater te injecteren, is een aantal jaren geleden al afscheid genomen."

De NAM reageert met deze brief op een discussie die een maand geleden ontstond tijdens een commissievergadering in Coevorden. Raadsleden van met name de partijen PAC en PPC uitten toen hun zorgen over eventuele plannen hiertoe.

PAC is er niet gerust op

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er plannen zijn om de gasvelden opnieuw in productie te nemen, zodat tot 2031 de laatste resten aardgas uit de velden kunnen worden gewonnen. Irene Driehuis (PAC) liet weten er niet gerust op te zijn.

"Wij willen nadrukkelijk duidelijk hebben of dit plan daadwerkelijk losstaat van de zoektocht van de NAM om in lege aardgasvelden afvalwater uit oliewinning te injecteren."

'Eerder al gecommuniceerd'

Die zekerheid geeft de NAM nu via een bevestiging in een brief aan de raad. "De gasvelden in Dalen en Oosterhesselen, evenals het veld in Nieuw-Amsterdam, zijn onderdeel van het door ons ingediende winningsplan Zuidoost-Drenthe Zuur. Met het indienen van dit winningsplan willen wij toestemming krijgen om de laatste hoeveelheid aanwezig gas te produceren. Het gaat hierbij dan ook zeker niet om de mogelijkheid om in de toekomst productiewater dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek te injecteren", zo is in de brief te lezen.

De NAM geeft in de brief ook aan dit deze stellingname eerder al is gecommuniceerd, op verzoek van Plaatselijk Belang Dalen en Oosterhesselen. "Omdat hier nog steeds zorgen over leven bij de gemeenteraad, bevestigen we opnieuw dat we deze velden niet zullen gebruiken voor waterinjectiedoeleinden."

'Injectie niet aan de orde in de aanvraag'