2.400 Drenten willen in burgerberaad meepraten over woningplannen

Bijna 2400 Drenten willen met de provincie meedenken en -praten over toekomstige woonplannen. Hieruit worden uiteindelijk 150 mensen gekozen die een burgerberaad vormen, zo laat de provincie Drenthe weten.

De 150 uitverkorenen worden via een loting geselecteerd. Ook hebben ruim 6.400 mensen een vragenlijst ingevuld over wonen in de provincie en dat is meer dan de provincie op voorhand had gedacht.

"We rekenden op ongeveer drieduizend ingevulde vragenlijsten en hoopten op duizend aanmeldingen, maar dat is ruimschoots overtroffen en dat zegt veel over de betrokkenheid van onze inwoners bij het thema wonen in Drenthe", zegt Fenneke Mensen-Maat, PvdA-Statenlid en voorzitter van de werkgroep Verbindend Besturen.

Positief

Drenten zijn over het algemeen positief over hun woonomgeving. Uit de eerste, voorlopige resultaten wordt gemiddeld een 8,1 gegeven. "Dat is natuurlijk een prachtig cijfer, dat we graag willen behouden voor de toekomst. Wat de meeste mensen het belangrijkst vinden is dat er ruimte en groen rondom hun huis is", zegt Mensen-Maat.