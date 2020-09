Historische Streekatlas: fraai en onbekend Drents kaartmateriaal

Het is een kloek naslagwerk en het is net uitgekomen. 224 pagina's vol met oude, kleurige kaarten waarvan vele voor het eerst te zien zijn. De Historische Streekatlas met als ondertitel De ware schaal van Nederland. Geschreven door Martin Berendse en Paul Brood. De auteurs, ook wel bekend als de 'Kaartmannetjes', traceerden tot in Spaanse archieven bijzondere handgemaakte kaarten van ons land. De streekatlas vertelt het verhaal van de bonte verzameling van gewesten, kwartieren, graafschappen, baronieën, polders en eilanden in ons land.

De auteurs laten aan de hand van het unieke, meest handgetekende kaartmateriaal zien hoe de eigen streek het leven van onze voorouders bepaalde. Vorig jaar kwamen de 'Kaartmannetjes' al met de Historische Atlas NL., die ook wemelde van de bijzondere historische kaarten en een bestseller werd.

'Kaartmannetjes' Paul Brood en Martin Berendse (Rechten: Uitgeverij WBOOKS)

Waterlanders en Kempenaren

Paul Brood was jarenlang rijksarchivaris van Drenthe en later werkzaam bij het Nationaal Archief. Nu is hij met pensioen maar de lust om in de archieven te graven is hem nog niet vergaan. De zoektocht voor de Streekatlas leverde een rijke oogst op: "Heel veel uniek kaartmateriaal hebben we gevonden, in oude archieven, bij musea en bij bibliotheken. Maar je moet wel weten hoe je moet zoeken. En omdat we allebei archivaris zijn, weten we dat: hoe te zoeken en ook wáár. Dat gaf ons natuurlijk wel een voorsprong. We kennen de mensen in de archieven. We konden onze collega's en de oud-collega's vragen: help ons eens even zoeken. Dat is hoe dan ook een voordeel, dat je een geweldig netwerk kunt inzetten."

De Historische Streekatlas laat zien dat onze binding met streken en regio's nog springlevend is. Brood: "Net onder de oppervlakte van ons land bestaat een onverwoestbaar raster van eeuwenoude landstreken. Twente bijvoorbeeld, Salland, de Stellingwerven. De meeste hebben hun oorsprong in de middeleeuwen, maar leven voort tot op de dag van vandaag: nog steeds noemen sommige Hollanders zich Waterlander en sommige Brabanders zich Kempenaar."

Het oude streekgevoel

Bij herindelingen van gemeenten duikt het oude streekgevoel met regelmaat op. Brood: "Het uitgangspunt van onze Streekatlas is dat we van alle tachtig door ons geselecteerde landstreken een beeld schetsen aan de hand van oude kaarten, kunstwerken of andere illustraties. Bij de ene streek gaat dat wat gemakkelijker dan de andere. Drenthe is wel een beetje een een probleemgebied hoor, want in Drenthe laten streken zich moeilijk onderscheiden. Je hebt natuurlijk de veenkoloniën, die streek deelt Drenthe met Groningen.

Maar verder is volgens ons Drenthe niet echt in streken in te delen. Dus daar hebben we wel een beetje mee geworsteld. Ja, Zuidwest-Drenthe is heel anders dan Noord-Drenthe, maar zijn het streken met een eigen naam? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Drentse mensen dat ervaren. Leeft er nu nog toch nog ergens een streekgevoel in Drenthe dat wij verzuimd hebben te ontdekken? Hoe heet die streek? En waarom ervaar je dat als een streek?"

Roeping van de archivaris

De kaarten van Drenthe die in de Streekatlas te zien zijn, zijn die van de heerlijkheden Ruinen, Hoogersmilde, Coevorden en Echten. "Daarvan vonden we schitterende kaarten, eeuwenoud. We hebben echt heel veel materiaal boven water gekregen waarvan eigenlijk niemand wist dat het nog bestond. Wat Drenthe betreft: Ik heb lang in het archief in Drenthe gewerkt, dus ik wist ongeveer wat ik daar mocht verwachten. Maar voor het grote publiek is het allemaal onbekend materiaal. Laten we een voorbeeldje geven: deze, van de heerlijkheid Hoogersmilde. Op deze kaart van Meijer Without uit 1753 zie je al de centrale as, de vaart vanaf Meppel, die later naar Assen zal worden doorgetrokken als Drentse Hoofdvaart. De haaks op de hoofdvaart gegraven wijken bestaan nog steeds en dragen de namen van de vroegere verveners. Mooi he?"

Met een bijna teder gebaar strijkt Brood over de kaart. Maar de oude Drentse heerlijkheden zijn geen streken. Het is een beetje een kunstgreep, geeft hij toe: "We wilden uiteraard het mooiste materiaal laten zien van Drenthe. Natuurlijk de kaart van Pijnacker, en we vonden ook nog een heel fraaie kaart waar Overijssel en Drenthe samen op staan. Heel kleurrijk. Dat is natuurlijk ook een beetje onze roeping als archivaris, we willen laten zien wat voor mooie spullen er in onze archieven zitten. Spullen die van ons allemaal zijn en die we mogen gebruiken, waar we van mogen genieten."

De Historische Streekatlas wordt vandaag gepresenteerd en ligt nu al in de winkels.

Drenthe Toen

