Formule 1-coureur Robert Kubica maakt DTM-debuut in Assen

"Nederland heeft 350.000 Poolse werknemers", zegt sportpromotor Lee van Dam uit Assen. "Dus we hebben ook in het Pools een actie gedaan richting Poolse supermarkten en cafés. Dus we gaan er vanuit dat we ook een aardig contigent Polen hier krijgen."

Maximaal tienduizend bezoekers per dag

Na een corona-stop van bijna een half jaar mag het TT Circuit voor het eerst tienduizend bezoekers per dag ontvangen. Verdeeld over zes tribunes, normaal goed voor ruim vijftigduizend zitplaatsen, worden nu maximaal tienduizend geplaceerde stoeltjes online verkocht. De taluds en paddock blijven gesloten voor publiek. Een uitgekiend verkeersplan zorgt ervoor dat bezoekers dichtbij de geboekte tribune kunnen parkeren.

Duitse regels

Op de paddock, de ruimte achter de pitboxen waar de teams hun vrachtwagens parkeren, gelden dit weekend Duitse regels. "Er is een aantal bubbels. En in die bubbel is iemand verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen. Hij moet ervoor zorgen dat bij iedereen de temperatuur wordt opgemeten voordat ze het circuit op komen. Mensen moeten ook iedere dag een formulier invullen. Er zijn maar weinig gasten. Maar de gasten die er zijn, worden met een shuttle-busje op de plek van bestemming afgeleverd en mogen onderweg niet uitstappen. Zij mogen niet flaneren op de paddock", verklaart Van Dam. "En als je van de ene naar de andere bubbel wil, moet je zorgen voor een mondkapje van betere kwaliteit. De platte mondkapjes dragen we sowieso. Als je naar een andere bubbel wil moet je een zogenaamd ffp2-mondkapje dragen."

Robin Frijns

De DTM is dit jaar voor de tweede keer te gast op het TT Circuit. Vorig jaar kwamen er dertigduizend bezoekers. Zestig procent daarvan kwam uit Duitsland. Dit weekend staan er in het hoofdprogramma zestien auto's aan de start: allemaal Audi's en BMW's. Robin Frijns is de enige Nederlander in het startveld. De Limburger staat na drie raceweekenden op de derde plaats van het kampioenschap. "Het TT Circuit heeft een mooie flow met hele snelle bochten. Daar hou ik van", zegt Frijns. "Inhalen is hier wel lastig. Met die snelle bochten is het lastig om naast iemand te komen. Maar we hebben wel DRS en 'push to pass' hier. Dat maakt het op zich wel iets makkelijker. Maar alsnog verliezen we heel veel downforce als we achter iemand rijden. Dus het blijft lastig."

Programma

De DTM-races zijn zaterdag en zondag om 13.00 uur. In het bijprogramma rijdt de Supercar Challenge, de Mazda MX5 Cup en het Belcar Enduarance Championship. In dat Belgische kampioenschap staan oud-wielerprof Tom Boonen en muzikant Kris Wauters van Clouseau aan de start.

Kaarten voor de DTM zijn tot vrijdagavond 18.00 uur alleen online te koop. In verband met corona is er geen kassaverkoop.