Nedersaksenlijn op lijst met financiële tegenvallers

De Nedersaksenlijn, de spoorweg die van Groningen, via Emmen, naar Enschede moet lopen, staat op een lijst van projecten die kampen met financiële tegenvallers. Die lijst is opgesteld door de ministeries in Den Haag op verzoek van Pieter Omtzigt tijdens de formatiegesprekken de afgelopen weken. De lijst is verschenen na publicatie van het verslag van informateur Ronald Plasterk.