FC Klazienaveen wil sportpark verhuizen naar plek van voormalig asielzoekerscentrum

Hoge onderhoudskosten voor de gebouwen en zompige velden na een regenbui. Het zijn twee goede redenen voor FC Klazienaveen om op zoek te gaan naar een andere plek voor een sportpark. Een alternatief hebben ze al gevonden: het braakliggende terrein aan de Rozemarijn, waar eerder een asielzoekerscentrum stond.

Het huidige sportpark aan de Planeet ligt centraal in het dorp en bestaat uit acht trainings- en wedstrijdvelden. De kleedkamers, kantines en bestuurskamers op het onderkomen zijn verspreid over meerdere gebouwen. Dat is nog een erfenis uit het verleden, toen VV Zwartemeer en VV Klazienaveen het sportpark nog deelden. In 2017 fuseerden beide clubs tot FC Klazienaveen.

Beide clubs hadden hun eigen gebouwen op het sportpark. "Het ene gebouw wordt nu gebruikt door de senioren, het ander door de jeugd. En we hebben nog een ander gebouw waarin ook kleedkamers zijn ondergebracht", licht voorzitter Bernie Schlepers toe.

Alle leden onder één dak

De fusieclub is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van al die gebouwen en dat is terug te zien in het huishoudboekje van de club, aldus penningmeester Hans Hemel. "Beide clubgebouwen stammen uit 2004. Het kleedkamergebouw is zelfs iets ouder."

Van de voorzieningen in de gebouwen gaan de jaren inmiddels tellen. Penningmeester Hemel: "De verwarmingsinstallatie voor de douches is bijvoorbeeld verouderd en behoeft eigenlijk vervanging." Alles onderbrengen in één gebouw zou daarom een efficiënte oplossing zijn. "Alle leden onder één dak versterkt bovendien het clubgevoel", vult Schlepers aan.

Wegzakken

Wat de club ook parten speelt is het terrein zelf. De speelvelden bevinden zich op voormalige veengronden. Bij vochtig weer is dat allesbehalve ideaal.

"Op de achterste velden kun je niet fatsoenlijk spelen. Je zakt gewoon een stuk weg in het veld", aldus Hemel. In een van de voorgaande weekenden was er slechts één veld waar met een beetje normaal op gespeeld kon worden. "We hebben weliswaar een kunstgrasveld, maar we kunnen er nog wel eentje bij gebruiken."

Pollux

De club besloot daarom na te denken over een alternatieve locatie en kwam daarbij uit op het voormalige azc-terrein, dat zich aan industrieterrein Pollux bevindt. Na het verdwijnen van het asielzoekerscentrum werd het terrein als bedrijfskavel aangeboden.

Tot ontwikkeling kwam het echter nooit, waarop de gemeente besloot het terrein een agrarische bestemming te geven. Even werd nog overwogen om er woningbouw toe te staan,m aar de gemeente geeft de voorkeur aan meer centraal gelegen locaties in het dorp zelf.

Niet ingekopt

Voor de sportclub is de afgelegen plek juist ideaal. Bovendien bood het gelegenheid voor een win-winsituatie. Hemel: "Stel de gronden van ons huidige sportpark beschikbaar voor woningbouw. Van het geld dat de grondverkoop oplevert, kan de aanleg van een nieuw park worden bekostigd."

FC Klazienaveen deed dit voorzetje in 2021 al eens, maar de gemeente kopte 'm toen niet in. Het park lag prima op zijn huidige plek. Schlepers: "Daarnaast mochten niet alle gronden gebruikt worden vanwege de nabijheid van de Norit-fabriek. Het geluid van de fabriek overschrijdt de geldende geluidsnormen voor woningbouw."

In de herkansing

FC Klazienaveen gaat echter niet over één nacht ijs. Het idee heeft een tijdje in de ijskast gelegen, maar wordt er nu uit gehaald én opgewarmd. Hemel: "We willen nu kijken of alleen de oostzijde, die het verst van de fabriek af ligt, alsnog voor woningbouw in aanmerking kan komen." Het achterliggende idee daarvan is om te kijken welke financiële mogelijkheden dit oplevert voor de gewenste verhuizing.