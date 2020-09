Kermiskinderen kunnen na maanden weer naar de Rijdende School

"Ik vind het leuk om weer naar de Rijdende School te gaan, want nu zie ik mijn vrienden van school weer", zegt Ties uit groep 6. Hij krijgt samen met zijn zus Delilah les in de wagen. "Een van mijn beste vrienden is hier nu ook."

Rijdende School en winterschool

Sinds deze week hebben verschillende kermisexploitanten hun caravans en trailers in Assen opgeslagen voor de Nazomerkermis op het Veemarktterrein en dus staat er ook de trailer van de Rijdende School. Vijf leerlingen in groep 1 tot en met 7 gaan er naar school. Ze leren er rekenen, taal en begrijpend lezen, net als kinderen die naar een gewone school gaan.

Les krijgen in de Rijdende School of op een vaste school verschilt volgens meester Mathijs van den Bos dan ook niet. "We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de leerlingen op hun eigen school, ook wel winterschool genoemd, doen. Als de kinderen dan weer op reis gaan, sluiten wij de lessen aan op waar de winterschool is gebleven."

Voor het eerst zomervakantie

Doordat er geen kermissen waren, hebben de kermiskinderen voor het eerst zomervakantie gehad. "Normaal gaan de kinderen eigenlijk altijd naar school", legt Van den Bos uit. "Ze missen veel dagen omdat ze van de ene plek naar de andere plek moeten rijden. Soms zijn de leerlingen als enige op een locatie. Dan hebben ze een weekje geen onderwijs. Dan wordt het gecompenseerd met onderwijs in de vakanties."

En die zomervakantie? Die beviel natuurlijk hartstikke goed! "Het was super fijn. Normaal zitten we in de zomer heel hard door te werken in de Rijdende School en nu hadden we vrije tijd om te spelen", vertelt Ties. "We zijn naar vrienden toegegaan. Het was heel warm weer en daar hebben we in het zwembad gezwommen", zegt Delilah.

Botsauto's

Kinderen zullen niet lang naar de Rijdende School gaan, want na de Nazomerkermis in Assen zijn er weinig andere kermissen meer in het land. Dat betekent dat de leerlingen binnenkort weer naar de winterschool gaan, maar Delilah en Ties vinden de Rijdende School leuker. "We hebben steeds een andere juf of meester", zegt Delilah. "En je mag vaker kiezen wat je gaat doen. Als ik wil rekenen, kan ik gaan rekenen en hoef ik niet te wachten tot we dat vak gaan doen", vult Ties aan.

Maar voor het zover is, gaan ze eerst aan papa en mama vragen of ze vanavond op de kermis mogen kijken. "Ik wil graag wel, want vanavond zijn voor het eerst de botsauto's open", vertelt Delilah. "En dan kan je volk in je autoscooter zien. Dat is fijn."