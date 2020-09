Bejaarde bandenprikker krijgt voorwaardelijke boete, een geval bewezen

Een 78-jarige man uit Eelderwolde stond voor het lekprikken van banden van tien auto's voor de rechter in Groningen. Van één auto gaf de man toe. Hij wilde vorig jaar in juni afrekenen met een wildplasser. De overige vernielingen ontkende de man.

Eelderwolde werd in de periode van oktober 2017 tot eind 2019 geteisterd door een bandenprikker. Dit gebeurde rondom het appartementencomplex waar de bejaarde man woont. Vorige zomer zag hij iemand bij een blauwe auto staan plassen. Boos haalde hij uit zijn woning een schaar en keerde terug naar de bewuste auto, maar de wildplasser was verdwenen. De 78-jarige drukte de schaar in de band van de wagen.

'Flink drukken'

"Dat ging best moeilijk, ik moest flink drukken", zei hij tegen de rechter. Een medebewoner zag het gebeuren. Die maakte een foto van de man, toen die met de schaar naar de blauwe auto liep. "Ik heb die medebewoner meteen verteld dat ik de band lek stak en waarom", zei de verdachte tegen de rechter. Hij kreeg wroeging en vroeg bij de plaatselijke garage of die auto daar was gerepareerd. Hij wilde de kosten vergoeden. Hij had geluk, het slachtoffer was klant van die garage.

De garagehouder liet de autobezitter contact opnemen met de bandenprikker. Het was geen man, maar een vrouw die haar hondje had uitgelaten. Ze accepteerde zijn excuses en daar bleef het bij. Dit verhaal kwam ondertussen bij een wijkagent terecht. De bejaarde man werd ook gehoord over de overige prikincidenten. Hij ontkende. Medebewoners meldden echter dat zij de verdachte wel eens tussen de auto's rond zagen scharrelen. Ook zagen ze hem bukken en weer verder lopen. Het leksteken van banden werd echter nooit gezien.

Met een telelens in het riet

Tijdens de zitting namen enkele gedupeerden het woord. "Diegene die dit deed was levensgevaarlijk bezig", zei een van hen. De lek geprikte banden liepen langzaam leeg. "Ik had op de autosnelweg kunnen verongelukken", zei het slachtoffer. Ze dacht dat iemand een aanslag op haar wilde plegen. "Ik ben zelfs vlakbij mijn auto met een telelens in het riet gaan liggen", zei ze. "Ik hoopte de prikker te kunnen betrappen. Maar dat gebeurde niet."

De banden van haar auto en ook van andere slachtoffers, werden meermalen lek geprikt.

Zweem

"Hoezeer de zweem daar ook boven hangt, het directe bewijs ontbreekt", zei de officier van justitie. Hij eiste alleen voor die ene vernieling, die was bekend een boete van 750 euro. Te fors vond de rechter, omdat de man dat slachtoffer schadeloos had willen stellen. Ze vond ook alleen die ene vernieling bewezen, van het overige sprak ze de man vrij. Ze legde hem een voorwaardelijke boete van 250 euro op.