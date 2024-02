Wegen in Norger bossen liggen er slecht bij, maar wie is daar voor verantwoordelijk?

De huidige staat van de wegen in de Norger Oosterduinen is een doorn in het oog van bosbewoners. Een aantal van hen roept de gemeente Noordenveld op om de regie te nemen, maar dat is volgens diezelfde gemeente makkelijker gezegd dan gedaan.

"Momenteel is er namelijk geen geld", zegt verantwoordelijk wethouder Robert Meijer (VVD) desgevraagd. Bovendien is het maar zeer de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wegen. "Een deel van de wegen in de Oosterduinen is particulier bezit, een ander deel van de Boermarke en dan is er nog een deel van de gemeente", schetst de wethouder. "Dat maakt het niet makkelijker."