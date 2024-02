Burgemeester Velema niet fit genoeg om Machiavelliprijs in ontvangst te nemen

Via een live videoverbinding was de burgemeester er toch een beetje bij. "Eind 2018, vlak voor mijn aantreden, gingen raadsleden van bijna alle politieke partijen in Westerwolde de straat op in Ter Apel, om met omwonenden te praten over wat hen zal helpen", vertelt hij bij RTV Noord . "Hier kwam een nadrukkelijke opdracht uit voort. In relatie tot die opdracht vertellen we het gezamenlijke verhaal van Ter Apel."