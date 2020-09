Nationaal Park Drentsche Aa heeft een eigen Natuurwijzer

Dat er in het Nationaal Park Drentsche Aa van alles leeft en bloeit is bekend. Maar welke dieren en planten kan je tijdens een wandeling nou precies tegenkomen? Is dat ene plantje nou een speciale soort of niet? De splinternieuwe Natuurwijzer geeft daar antwoord op.

De Natuurwijzer is een vouwbare kaart met vogels, reptielen, insecten, planten en paddenstoelen. In totaal 150 illustraties van Jasper de Ruiter geven de voornaamste flora en fauna in het gebied aan.

Geluk hebben

André Brasse, van Nationaal Park Drentsche Aa en IVN kan ze op één na afstrepen. "Alleen de otter moet nog, verder ben ik alles in levende lijve tegengekomen. En sommige dieren, daar moet je gewoon geluk mee hebben. Omdat ze razendsnel zijn, zoals de hermelijn, of omdat ze niet het hele jaar door bloeien, zoals de orchidee." Of omdat ze zich niet zo snel laten zien. "Zoals een bever, die heb ik maar een keer gezien in de zeventien jaar dat ik voor het Nationaal Park werk." Met de nieuwe Natuurwijzer weet je waar je op kan letten, en wie weet zie je dan planten of dieren waar je anders aan voorbij gelopen was.

Duidelijk overzicht

De Natuurwijzer is gemaakt vanuit een praktische wens. Brasse: "We organiseren onderwijsprogramma's voor het basisonderwijs. De kinderen gingen het park in, bijvoorbeeld om waterbeestjes te vangen, en ze hadden wel vier of vijf verschillende kaarten mee. Dat was niet handig, we zijn daarom gewoon een eigen kaart gaan maken. Zodat het voor de kinderen een stuk duidelijker wordt."

Het is verkrijgbaar voor vijf euro bij De Zeegster Hoeve in Zeegse en Eigen Erf in Schipborg.