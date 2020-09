Slechts 140 fans gaan het vernieuwde Hurry-Up zien

Door het coronavirus mogen er maar 140 fans bij Hurry-Up naar binnen. "Normaal zitten op deze plek 700 mensen lawaai te maken", opent Leo Hoogenberg, voorzitter van de Stichting Topsport Hurry-Up, het gesprek. Hoogenberg heeft plaatsgenomen op de plaats waar morgenavond de reserves van Hurry-Up op anderhalve meter van elkaar zitten.

"De beschikbare kaarten, 140 in totaal, waren binnen drie kwartier uitverkocht. Ook de sponsoren moeten gewoon een kaartje kopen. We hopen op begrip", gaat Hoogenberg verder.

BENE-League moet wachten

Het coronavirus heeft ook voor uitstel van de start van de BENE-League gezorgd. Hurry-Up begint samen met LIONS, Bevo, Aalsmeer en de aanstaande tegenstander uit het vissersdorp aan de strijd om de landstitel. Deze zou normaal gesproken in april van het volgende kalenderjaar worden afgewerkt, maar doordat de Belgische clubs uit de BENE-League pas in oktober weer officiële duels mogen spelen, maken de vijf topclubs uit Nederland alvast een beginnetje met het gevecht om de nationale hoofdprijs.

Vrijwilligers maken de competitiestart van Hurry-Up mogelijk (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

"Je wilt graag handballen, daar moet veel voor wijken. Maar het is niet optimaal", is trainer/coach Joop Fiege kritisch. "We gaan zeven wedstrijden spelen en hakken dan de boel in elkaar. Dan gaat de BENE-League opeens weer beginnen. In april gaan we weer door met de Nederlandse competitie. Je handbalt voor de toeschouwers en zij moeten het begrijpen."

Sporting Pelt

Fiege vervolgt: "In oktober zijn van de zeven wedstrijden achter elkaar er zes uit en één thuis. Daar worden de mensen niet vrolijk van. Dat is jammer." Hurry-Up opent de BENE-League op zaterdagavond 10 oktober in België tegen Sporting Pelt.

Tegen Volendam treden de oranjehemden aan met nieuwelingen Sverre Jansen (Tongeren), Noah van Wieringen (Volendam 2), Bernie Vermeer (Quintus) en de Portugees Ulisses Ribeiro (Madeira). "Met de nieuwe groep ben ik erg tevreden. Een paar frisse jongens zorgen voor veel snelheid. Ze willen graag", is Fiege enthousiast.

Bernie Vermeer uit Schiedam is een van vier nieuwelingen in Zwartemeer (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

In de voorbereiding boekte Hurry-Up oefenzeges op onder meer Duitse clubs TuS Haren en Aurich en werd streekgenoot E&O nipt geklopt (30-27). Fiege: "Het is een beetje wisselend bewolkt. Hoe beter de tegenstander, hoe beter wij spelen. Het zit er wel in, maar komt er niet in automatismen uit. We moeten soms heel hard werken voor een goed resultaat."

Thuisvoordeel weg

Hoogenberg moet ervoor zorgen dat de seizoensstart van Hurry-Up op veilige wijze verloopt. Dat gebeurt onder meer met aanlooproutes. "Ook hebben we stickers op de beschikbare tribuneplaatsen geplakt. We moeten communiceren met de mensen. We gaan de mensen op de goede plek wijzen en hopen op discipline."

"We zijn een club met thuisvoordeel en dat valt nu een beetje weg", besluit Fiege. "Het leeft enorm in Zwartemeer, nu grijpen de mensen die altijd komen kijken naast een kaartje. Dat mag je uitleggen als club. Dat is moeilijk en vooral vervelend."