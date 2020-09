Jan Germs krijgt 'kloet in de strot' van erespeld Huus van de Taol

Na zich ruim achttien jaar met hart en ziel te hebben ingezet voor de streektaal gaat de oud-directeur en -streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol met pensioen. Als dank kreeg hij vanmiddag de erespeld van het Huus van de Taol.

Coronaproof afscheid

Opvolgers Renate Snoeijing en Arja Olthof hebben Germs' functies al overgenomen. Het laatste jaar kon de 66-jarige inwoner van Gasselte gebruiken om hen in te werken en dingen af te ronden. Het coronavirus gooide de laatste maanden roet in het eten.

Waar Germs nog graag een half jaar in Beilen had willen werken en nog allerlei bijeenkomsten op de planning had staan met vrijwilligers, werd het een half jaar thuiswerken. "En deur alle bijienkomsten gung een dikke rode streep", vatte Snoeijing het vanmorgen in het FC Emmen-stadion samen.

Zijn collega's zorgden ervoor dat door zijn afscheidsfeest geen streep ging. Ze bedachten een coronaproof alternatief: Roet 66, met verplicht aan te trekken T-shirt.

Germs' collega's bedachten 'Roet 66', een tour door Drenthe met een knipoog naar de bekende highway in de VS (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Om negen uur vanochtend werden Germs en zijn vrouw Margareth thuis opgehaald door de collega's van het Huus van de Taol met de bus van FC Emmen. "In Bunen stunden zien kinder. Jan dacht nog dat ze der stunden um hum oet te zwaaien, maor ze mussen gewoon met vanzölf", vertelt Snoeijing aan het publiek in het stadion, de eerste stop van Germs.

'FC Underwies'

De Oude Meerdijk is niet zomaar gekozen. Germs mag daar zelf 'zijn' dag aftrappen met een penalty. De zestig gasten kijken vanaf de tribune toe. "Toen Jan nog maor een klein bösseltie was, wol e geern bij FC Emmen voetballen. Maor zien knei gooide roet in het eten en toen weur het FC underwies", legt Snoeijing uit.

"Na 27 jaor veur de klas kwam der een transfer hen FC Huus van de Taol en nou wil FC de Penionado's hum wel hebben." Ondanks lichte knieklachten neemt Germs de strafschop en oogst meteen applaus. "Ik denk dat e annummen is bij de Pensionado's", grapt Snoeijing.

De penalty op afstand; publiek mocht vanwege de coronaregels niet mee het veld op (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

"Een aanfluiting!" is het summiere commentaar dat de pensionado geeft op zijn eigen penalty. Om thuis te kunnen oefenen krijgt hij van FC Emmen een bal met de handtekeningen van alle spelers. Hoewel Germs hardop twijfelt of dat oefenen zijn prestaties echt zal verbeteren, neemt hij het cadeau dankbaar in ontvangst.

"A'k derop terugkiek... In het begun wus ik hielemaol niks. Ik was gewoon een koenavvel die maor wat deed", begint Germs als het zijn beurt is om zijn gasten toe te spreken. Door veel te lezen en de provincie in te gaan leert hij steeds meer over de achtergrond van de streektaal en over hoe die beter voor het voetlicht te brengen. Bij kinderen - door naar vele scholen te gaan - en bij volwassenen door onder meer lezingen te geven.

'Prachtig leven'

Met veel plezier kijkt hij terug op de laatste achttien jaar; de eerste jaren bij Stichting Drentse Taol en de laatste elf jaar - na een fusie met Stichting het Drentse Boek en Stichting Oeze Volk - bij het Huus van de Taol. "De mèensen waor aj met warkt, maakt het wark het mooist. Wat hebt jullie mien leven bij het Huus van de Taol prachtig maakt."

"En ok de mindere kaanten gaot over mèensen. In die achttien jaor bint der meerdere mèensen overleden en daor he'k het soms wal stoer met had. Aj een goede klik met iene hebt, dan is zo iene verliezen verschrikkelijk triest. Der mislukt wal ies een project of der is mangs een boek dat minder goed verkoopt, maor dat heurt derbij. Mèensen verliezen is veul arger."

Germs noemt onder andere oud-RTV Drenthe-presentator Herma Stroetinga. Zij gaf hem soms tips, zoals bijvoorbeeld voor de opnames van het tv-programma Jasbuus vol Drents, waarmee hij en oud-collega Abel Darwinkel 1500 afleveringen lang te zien waren bij RTV Drenthe. "In het begun flodderde oes de bokse um het gat, zo nerveus waren wij. Dan kwam Herma even een praotie maken en wat advies geven en dan wussen wij dat het goed kwam."

'In het begun wus ik hielemaol niks', zegt Jan Germs over zijn beginjaren bij Drentse Taol (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Na ruim een uur zitten Germs en zijn gezelschap weer in de bus voor nog een aantal stops in de provincie, waar de pensionado zelf dan nog niks van weet. Onder anderen schrijvers Jan Veenstra en Marga Kool komen Germs toespreken onderweg in Zuidwest-Drenthe en Germs heeft zijn tweede afscheidsstop met vijftig gasten in Dwingeloo.

'Geweldig vereerd'

Daarna bezoekt hij Kunstplaza in Warenhuis Vanderveen in Assen. Daar verrast Huus van de Taol-voorzitter Emko Dolfing hem met de erespeld, die Margareth vanwege de coronarichtlijnen mag opspelden. "Ie kriegt makkelijker een lintje van de keuning, as daj dat erespeldtie van Huus van de Taol kriegt", zegt Germs opgetogen.

"Ik ben vandaog geweldig vereerd dat ik die speld kregen heb. Hij is veur mèensen die veul wark verzet hebt veur de streektaol. Dat döt mij wat, dat aandere mèensen vindt dat ik mien best daon heb veur de streektaol. Ik bin der wies met."

'Tied veur aandere hobbys'

Gedeputeerde Cees Bijl, burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout en bestuursvoorzitter Emko Dolfing van het Huus van de Taol hadden allen warme woorden voor Germs in hun toespraken. Het gaf de pensionado een 'kloet in de strot'.

Wat de toekomst brengt voor Germs, weet hij zelf nog niet. Vrijwilligerswerk lijkt hem wel wat, maar niet meteen bij Huus van de Taol. "Dan lek het net of ik ze op de vingers kiek. Het is nou tied veur aandere hobby's. Welke? Dat zal de tied leren."