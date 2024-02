Minder vergunningen voor nieuwbouw in Drenthe, vooral krimp bij koophuizen

Over heel Nederland gezien daalde het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen voor het tweede jaar op rij. Volgens het CBS is in totaal voor bijna 55.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 15 procent minder dan in 2022.

Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar. Dat terwijl Nederland kampt met een huizentekort. Gelderlandis de enige provincie waar het aantal vergunningen voor koopwoningen steeg (+ 27 procent).

Minder woningen afgeleverd

Een vergunning bepaalt of een woning ook mag worden gebouwd. In Drenthe is ook hier een terugloop in te zien. Zo werden vorig jaar 1.300 nieuwbouwwoningen opgeleverd in onze provincie, zo bleek eerder dit jaar. Dat zijn er 200 minder dan in 2022.