Pop-up bioscoop Assen trapt af in beschutte Gouverneurstuin

Organisator Levi Vandenberg had de eerste buitenluchtbios van de Stichting Promotie Assen graag willen aftrappen aan de Havenkade. Bedoeling was dat het filmpubliek dan gezellig dobberend in een rubberbootje naar een oude kaskraker op het megagrote filmscherm zou kijken.

Weer niet denderend

"Maar helaas, de weersverwachting voor dit weekend was niet denderend. Daarom zijn we ook blij dat we van de gemeente eind vorige week nog de vergunning rondkregen voor de Gouverneurstuin. Dat is toch meer wat beschut, tussen de bomen", aldus Vandenberg. "Dus we nemen hier de proef op de som."

Er staan inmiddels vijftig strandstoelen uitgestald in de stadstuin. "Twee aan twee, met de mogelijkheid op te schalen naar tachtig. We beginnen voorzichtig. Het weer werkt natuurlijk niet echt mee voor dit eerste filmweekend. Maandag begon de kaartverkoop. Maar we zitten nu op 25 gasten. We hopen dat een paar nu nog besluiten te komen. Gisteren was het natuurlijk dramatisch met al die regen, en dan is het niet echt aanlokkelijk."

Evenement moet groeien

Maar Vandenberg kan er niet mee zitten. "Het is een nieuw evenement, het moet nog groeien. Er gebeurt tenminste iets voor jongeren in de stad." Bedoeling is dat in september elk weekend het opblaasbare filmscherm ergens wordt neergezet. Afhankelijk van de weersverwachting bij de Havenkade, de Baggelhuizerplas of de Gouverneurstuin. "Op maandag kijken we wat het wordt met het weer. Dan bepalen we de locatie."

Dit eerste weekend begint voorzichtig, met alleen vanavond en morgenavond de Pop-up bioscoop in de Gouverneurstuin. "Voor de zondag lijkt het weer zo beroerd te worden, dat we besloten hebben die filmavond maar te schrappen", aldus Vandenberg.

Dekentjes

De film van Freddy Mercury van Queen staat dit weekend op het menu. "Veel mensen hebben die vast en zeker al gezien, maar het gaat natuurlijk om de beleving. Filmkijken onder de sterrenhemel, met de wind door je haar. De dekentjes liggen in elk geval klaar. En als alles meezit is de paraplu niet nodig", besluit Vandenberg.

Levi Vandenberg begint de pop-up bios in de Asser Gouverneurstuin

