Dit weekend kun je de Nazomer kermis in Assen bezoeken (Rechten: Stan Petersen via Pixabay)

Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? (Rechten: Stan Petersen via Pixabay)

We hebben een aantal evenementen voor je op een rij gezet.

Kermis Assen

Wil je de botsautootjes in of heb je trek in een suikerspin? Dat kan in Assen dit weekend op de Nazomer Kermis. Vanaf vrijdagavond tot en met volgende week zondag zal het Veemarktplein gevuld zijn met verschillende attracties en kraampjes met eten en drinken. Benieuwd wat je allemaal kan doen? Klik dan hier.

Concert Ruinerwold

Middeleeuwse klanken in kerk Blijdenstein in Ruinerwold. Het 'Ensemble Corona' - zo heet het al twintig jaar - verzorgt zondag het programma 'Corona en de Zwarte dood'. Het is "een programma vol schoonheid en troost met muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance", aldus organisator 'Markiezin van Drenthe'. Het Ensemble brengt instrumentale muziek en brief- en dagboekfragmenten uit die tijd.

De uitvoeringen beginnen om 14.00 en 16.00 uur. Interesse? kaartjes kosten 15 euro en je moet vooraf reserveren. Voor meer informatie, klik hier.

Ssst....!

Wil je in stilte door de natuur lopen en alles om je heen optimaal opnemen? Dan is de stiltewandeling in het Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer misschien iets voor jou. Volgens de organisator kun je onder meer je 'eigen boom' vinden en de kracht van oude beuken ervaren. Aanvang is zaterdag 13.30 uur bij Buitencentrum Drents-Friese Wold bij Appelscha.

Je kunt je voor de 5-kilometerlange wandeling aanmelden via de website van Staatsbosbeheer. De wandeling 'voor wie net wat meer diepgang wil beleven', kost 9,50 euro.

Vier keer passie, vier keer vorm

Kunsthuis Venendal in Hoogeveen toont vanaf zondag in een expositie werk van vier kunstenaars die 'Passie & Vorm' als de voornaamste overeenkomsten hebben, meldt het kunsthuis. Dat verklaart de naam van de expositie Je kunt bij Passie & Vorm bronzen beelden, keramiek en schilderijen van het viertal zien. De expositie is te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur, toegang is gratis.

DTM

Op het TT Circuit in Assen kun je de DTM-races bijwonen die op zaterdag en zondag om 13.00 uur worden gehouden. In het bijprogramma rijdt de Supercar Challenge, de Mazda MX5 Cup en het Belcar Enduarance Championship. In dat Belgische kampioenschap staan oud-wielerprof Tom Boonen en muzikant Kris Wauters van Clouseau aan de start. Bij de DTM-wedstrijden doet onder meer oud-formule 1-coureur Robert Kubica mee.

Kaarten voor de DTM zijn tot zondag 12.00 uur alleen online te koop. In verband met corona kun je geen kaartjes kopen aan de kassa.