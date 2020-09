Verraad, strijd, liefde en dood: Drenthe Toen start met nieuwe serie De Hilte 11

"Er zit heel veel werk in, de interviews waren soms wel drie tot vier uur lang", zegt podcast-maker Hilde Boelema. "In een kwartier de essentie pakken is best lastig." In De Hilte zijn de verhalen van vijf Drentse verzetsstrijders te horen. Verzetsmensen uit alle hoeken van de provincie: Valthe, Peize, Meppel en Gieterveen. "Er is een aflevering die bestaat uit twee delen, die gaat over een echtpaar uit Meppel. Hun verhaal was echt te groot om in een kwartier te vertellen."

In de eerste aflevering is het verhaal Aaltje en Bertus Zefat uit Valthe te horen, de laatste overleefde de oorlog niet. Aaltje Zefat vertelt openhartig over hun ervaringen, het door haar beschreven onderduikershol in het Valtherbos is nog altijd te bezoeken.

Boelema: "Vrouwen vertellen anders dan mannen. Vrouwen zitten echt op emotie, en bij mannen is het vaak wat heroïsch en meer op feitjes. Vrouwen vertellen dat ze het koud hadden, dat ze verdrietig waren. Een vrouw vertelt dat ze in de gevangenis zat en bad tot God en hoe die gebeden klonken."

Heftige en emotionele verhalen

De Hilte 11 is het resultaat van een samenwerking tussen het Drents Archief en RTV Drenthe en wordt gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol. In het tweede seizoen van hun podcast wordt in vijf afleveringen een beeld gegeven van het verzet in onze provincie.

Vijf jonge Drenten die strijden tegen de nazi's en alles geven om anderen te redden. Het zijn heftige en soms emotionele verhalen over strijd, onderduiken, verraad, liefde en dood.

"Het gros is nooit eerder te horen geweest. Als je familieleden om toestemming vraagt om de interviews te gebruiken, weten ze soms niet eens dat het bestaat. Het is heel bijzonder dat je vader of opa iets vertelt waarvan je het bestaan niet weet. Maar ze zijn eigenlijk altijd heel enthousiast, het is een heel bijzonder, waardevol document."

Nieuw seizoen Drenthe Toen

In het nieuwe herfst/winterseizoen pakt Drenthe Toen uit met nog veel meer actuele geschiedenisverhalen. Historici van naam en bevlogen liefhebbers doen hun mooie verhalen over het verleden van onze provincie uit de doeken. We komen bij luisteraars over de vloer die op een plek met geschiedenis wonen. Kersverse publicaties komen voor het voetlicht en er worden weer een heleboel fraaie historische boeken verloot aan de luisteraars.

Aanstaande zondag tussen 12.00 en 14.00 uur is de eerste Drenthe Toen van het nieuwe seizoen te beluisteren, met daarin ook de eerste aflevering van De Hilte 11. De uitzending is na te luisteren via uitzending gemist en de podcasts zijn te beluisteren en te downloaden via de website van RTV Drenthe, het Drents Archief en de verschillende podcast-apps.