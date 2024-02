Vochtproblemen dwarsbomen bouw CBK en lichtkunstwerk Hondsrugtunnel

Problemen met vocht spelen de gemeente Emmen op meerdere vlakken parten. Dat blijkt uit vragen van fractievoorzitter Patrick de Jonge van de VVD in Emmen. Zowel het nieuwe Centrum Beeldende Kunst (CBK) in het Rensenpark als het lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel lijden onder de vochtproblemen. De opening van het CBK moet zelfs bijna een half jaar worden uitgesteld, blijkt uit reactie van de gemeente.

Het CBK zat tot vorig jaar nog in de oude melkfabriek in Noordbarge, maar is inmiddels volledig verhuisd naar het Afrikahuis in het Rensenpark. Het culturele centrum is in afwachting van de voltooiing van de verbouw van het oude Biochron tot nieuw kunsthuis. De ruimte bevindt zich ondergronds en is straks toegankelijk via een lift en trap.

Meer kosten?

De planning was om het nieuwe gebouw van het Centrum Beeldende Kunst dit voorjaar te openen. Met de bouw is ruim zeven miljoen euro gemoeid, ongeveer 1,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk was begroot. Oorzaken zijn de hoger uitgevallen bouw- en energiekosten en duurdere bouwmaterialen.

De VVD vreest dat daar nog een extra bedrag overheen komt, omdat er vochtproblemen zijn. VVD'er De Jonge vraagt zich hardop af of de problemen zorgen voor oponthoud, of de openingsdatum nog wel gehaald wordt en of er dan meer geld bij moet.

Natte maanden

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) bevestigt dat er problemen waren met de afdichting van de waterpartijen die rondom de entree van de expositiezaal komen. Dat blijkt toch complexer in elkaar te steken dan vooraf werd gedacht, aldus Van der Weide. In combinatie met de natte maanden die er aan vooraf gingen, was vertraging onvermijdelijk.

Volgens de wethouder krijgt de gemeente wel te maken met andere kosten. De verwachting is wel dat het allemaal binnen het gestelde budget blijft. De aanpak vergt meer tijd en daarom wordt de opening rond de zomer, mogelijk september verwacht. Met Koningsdag voor de deur zet de gemeente voor de komende maanden in op een zo goed mogelijke afwerking van de buitenzijde.

Lichtkunstwerk

De problemen met vocht spelen al veel langer in de Hondsrugtunnel, waar het kunstlichtwerk sinds de onthulling van tien jaar geleden nog voortdurend gehaperd heeft. Ook hier stelde De Jonge vragen over.

Wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) liet weten dat de tunnel drie keer per jaar in de nacht wordt aangepakt door aannemer BAM. Probleem volgens Bos is dat de lichtelementen steeds vaker uitvallen en gezien de leeftijd het tijd wordt om onderdelen te vervangen.

Opknapbeurt Raadhuisplein