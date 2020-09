Na 75 jaar stopt de 90-jarige Jan Kuper met muziek maken: 'Het is mooi geweest'

"Een grote verrassing", noemt Jan Kuper het eerbetoon van de bond. Iedere 25 jaar was er wel een momentje dat er bij het jubileum werd stilgestaan, maar deze is toch wel het meest speciaal. Of 'geweldig' zoals Kuper het zelf zegt.

75 jaar muziek

Kuper begon op 15-jarige leeftijd met spelen bij Laus Deo in Emmen. "Mijn vader was ook muzikant, hij speelde bugel. Ik ben ook begonnen met bugel, toen ik 15 was, een jaar later mocht ik al mee naar het concours in Tuk bij Steenwijk", herinnert hij zich nog goed. De bugel werd later ingeruild voor hoorn, maar dat beviel niet. "Zittend kon ik hem goed bespelen, maar staand voldeed hij niet. En we gingen vaak de straat ermee op." En dus was daar de definitieve overstap naar het eufonium, oftewel tenortuba. Altijd blaasinstrumenten dus. "Die geven een mooie tegenmelodie en zijn fijn in de mars."

Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Schoonebeek waar hij zich in 1960 aansloot bij de Bazuin. Hij was er tot 2010 actief, niet alleen als muzikant maar ook als voorzitter en secretaris. In 2000 begon hij aan een nieuw hoofdstuk, bij de Jaknikkerkapel. Daar werd hij vanavond geëerd voor de 75 jaar die hij actief was bij de verenigingen.

"Het is een man die altijd trouw naar de repetities kwam en bovendien een goede muzikant", zegt voorzitter van de Jaknikkerkapel Jennie Lambers-Niers. "Als mens kwam hij altijd voor zijn mening uit, maar niet op een vervelende manier. Hij is heel oprecht."

Kuper vindt het vanzelfsprekend. "Er moest wel echt iets zijn wilde ik niet komen", zegt hij. De liefde voor de muziek druipt eraf als hij over zijn hobby praat. Maar aan alles komt een eind. "Ik stop helemaal", klinkt het resoluut. Dus thuis wordt er niet stiekem af en toe nog een deuntje geblazen. "Als je 75 jaar muzikant bent geweest, is het een keer mooi geweest."

Einde Jaknikkerkapel

Eigenlijk was het de bedoeling dat Kuper in mei werd geëerd, toen hij negentig werd. Door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. "En dus konden we geen serenade brengen, dat is wel jammer", zegt Lambers-Niers. Maar de plechtigheid kon niet uitblijven. Ondanks het mooie eerbetoon, is het ook een treurige avond voor de Jaknikkerkapel. Het gezelschap houdt namelijk op te bestaan. "Het is een hele hechte club met warme mensen die echt trouw komen op de repetities, maar het ledenaantal loopt terug", vertelt de voorzitter.

De vereniging bestaat nu nog uit elf leden. "En nieuwe aanwas is er niet. Senioren zijn tegenwoordig heel druk en je moet wel een partijtje kunnen meeblazen. We hebben mooie optredens gehad in verzorgingshuizen tot Hellendoorn aan toe. Dat stopt nu, dat betekent voor een aantal leden ook dat de muziek ophoudt."