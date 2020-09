Dick Lukkien: Ik heb veel clubs gezien die er nog niet klaar voor zijn

Nee, zijn elftal is op basis van de oefencampagne nog niet klaar om het seizoen te beginnen, maar dat is volgens de trainer logisch. "Ik heb, met uitzondering van Ajax, veel clubs zien spelen tijdens de Eredivisie Comeback op FOX die er ook nog niet klaar voor zijn. Maar ik heb te maken met mijn eigen elftal. Wij zijn er nog niet klaar voor, maar we hebben nog anderhalve week. Dat het in de oefenduels nog niet tot uiting is gekomen is jammer, maar ik zie wel dat de groep op het trainingsveld meer en meer aan elkaar went en dat we ons ontwikkelen."

Ik begrijp de zorgen van de supporters en het is ook normaal en goed dat ze begaan zijn met de club, maar ik vind dat ze niet in paniek moeten raken. Dat doen wij ook niet. " FC Emmen-trainer Dick Lukkien

"Tegen de mensen die sceptisch zijn over ons en opmerken dat onze concurrenten zich momenteel versterken zou ik willen zeggen dat ook wij nog niet klaar zijn op de transfermarkt", vervolgt Lukkien. "Ik begrijp de zorgen van de supporters en het is ook normaal en goed dat ze begaan zijn met de club, maar ik vind dat ze niet in paniek moeten raken. Dat doen wij ook niet. We hebben in het verleden bewezen dat we een goede kern hebben en die kern is er nog steeds. Daar heb ik in ieder geval het volste vertrouwen in."