Unicum op Erica: zeldzame Zuid-Amerikaanse vogel kruipt uit het ei

In Zuid-Amerika komen ze veel voor, maar in Europa zijn ze zeldzaam. De exemplaren zijn allemaal afkomstig van smokkel. Zo ook de gekraagde trogons bij Word of Birds. De dierenwelzijnsorganisatie vangt tropische vogels op die door hun baasje zijn afgedankt of zijn onderschept bij de smokkel. De organisatie kweekt waar mogelijk ook met de vogels. Om zo het smokkelen tegen te gaan. Van der Plas: "We willen op deze manier zorgen dat liefhebbers van de vogels niet via het illegale circuit aan de vogels komen."

Moeilijk kweken

Over de trogons is heel weinig bekend. Ze leven diep in de bossen en daardoor zijn ze moeilijk te observeren en is er weinig studie naar het gedrag van de vogels. "We hebben twee jaar onderzoek gedaan naar hoe we de trogons kunnen laten voortplanten. We hebben moeten experimenteren met het voedingspatroon en de manier waarop ze nesten", aldus Michel van der Plas.

Dubbel gevoel

Bij World of Birds zijn ze trots op hun nieuwe trogon, in gevangenschap geboren en zelf grootgebracht. Maar Michel van der Plas heeft een dubbel gevoel: "Aan de ene kant vinden we het geweldig omdat het aantoont dat we het goed doen hier. Aan de andere kant is het ook triest omdat de ouders van het beestje uit hun leefomgeving zijn weggehaald en naar Europa zijn gesmokkeld."

De jonge trogon gaat nog naamloos door het leven. Maar als het aan Van der Plas ligt komt daar snel verandering in: "We geven al onze vogels namen, maar deze trogon heeft er nog geen. We moeten met onze vrijwilligers iets leuks gaan verzinnen. Maar misschien hebben de lezers en kijkers van RTV Drenthe een goed idee!"