Drive-in bioscoop Hoogeveen 'vlucht' naar Hardenberg wegens regelbeleid

Geen Lion King, geen Grease en geen Knight and day op groot filmscherm in Hoogeveen dit weekend. De organisatie van de drive-inbioscoop heeft van de gemeente te horen gekregen dat het evenement niet is toegestaan.

Het had een mooi filmweekend moeten worden bij Nijstad. Stichting The Treasure hoopte in de strijd tegen eenzaamheid een kleinschalig evenement te organiseren, waar maximaal dertig mensen vanuit hun auto naar het witte doek konden kijken. "En bij een klein evenement met minder dan vijftig deelnemers is een vergunning niet nodig", stelt voorzitter Marjolein van Gennep. Wel werd er een melding gedaan van de activiteit.

Hardenberg

Alles volgens de regels, zo dacht de organisatie. Maar blijkbaar zijn de regels op de gemeentesite niet duidelijk of verkeerd geïnterpreteerd. Vrijdagochtend kwamen handhavers langs om te zeggen dat het feest niet door kon gaan. Later kwam er een telefoontje van de gemeente zelf met dezelfde mededeling. "We zijn helemaal niet uit op stennis en dachten wat leuks te organiseren. Maar als het risico bestaat dat je door de politie wordt weggehaald, dan is het wel klaar", zegt Van Gennep.

"We verplaatsen nu naar de gemeente Hardenberg, die doen niet moeilijk. Daar hebben we eerder drive-inbioscopen georganiseerd. We hebben iedereen opgebeld die zou komen. We hadden het scherm, de films en de geluidsinstallatie al gehuurd, dus we wilden door." Maar de domper is er niet minder om bij Van Gennep.

Reactie gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen laat weten dat de organisatie wel degelijk een vergunning had moeten hebben, omdat het geen besloten activiteit is. "Ze hebben een beschrijving gestuurd van wat de activiteit inhoudt", legt een woordvoerder uit. "Maar de aanvraag voldeed niet. Er was geen tekening en niet alle informatie was aangeleverd. We zagen zeker mogelijkheden voor de activiteit, maar de aanvraag moet voldoen."

Zeker in coronatijd wil de gemeente duidelijk maken dat niet alles zomaar kan als het niet is vergund. "Je moet ergens een lijn trekken."