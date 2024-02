Bouke voorlopig uit de running, 'Elvis uit Emmen' heeft scheurtje in heup

Alle optredens voor deze maand heeft hij moeten afzeggen, zanger Bouke Scholten uit Emmen is getroffen door een heupblessure. Dus voorlopig niet het podium op, maar met krukken lopen en rustig aandoen, zo was het advies van de dokter.

"Het gaat verder wel goed met me hoor", zo vertelt Bouke. "Rustig aan doen, een beetje films kijken, maar ik zou natuurlijk liever optreden."

Spagaat

Een scheurtje in het bot van zijn heup blijkt de boosdoener. "Ik weet niet of je me wel eens op het podium hebt gezien met de houdingen die ik aan neem?", zo zegt Bouke. "Soms zit ik in een soort spagaathouding, waarbij ik dan ook mijn heup wegdraai en waarschijnlijk is het daar misgegaan."

Vader Jochem Scholten helpt de zanger bij managementtaken, hij vult zijn zoon aan. "Hij had al een tijdje steeds een beetje last van de heup, dus via de dokter hebben we een foto laten maken en zo ontdekten we het scheurtje. Dat is met al dat rekken en strekken op het podium gebeurd."

Concerten in de Ziggo Dome

Bouke zag zijn populariteit en ook het aantal optredens afgelopen jaar flink groeien dankzij het winnen van het SBS6-programma The Tribute-Battle of the Bands. Met The Elvis Matters Band staat hij in april twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Dat moet natuurlijk gewoon doorgaan", zegt vader Scholten. En Bouke zelf is ook optimistisch wat dat betreft. "Hopelijk is na zes weken de scheur in mijn heup genezen en kan ik weer het podium op. Daar heb ik goede hoop op. En zeker voor april heb ik nu wel goede hoop."

De optredens van februari met zijn show Bouke Rocks Elvis zijn of worden verplaatst naar later dit jaar. Of de optredens van maart door kunnen gaan, is nog onzeker. Daar wordt na de nieuwe heupfoto's in het ziekenhuis een besluit over genomen.

Steun van fans