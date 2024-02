Werkzaamheden moeten Oosteindsche Veen bij Schoonebeek van ondergang redden

Gezonde adders

In het gebied zit een klein aantal adders. Tot twee jaar geleden werd gedacht dat die er niet meer leefden. Even verderop in het Bargerveen zitten er veel meer. Een verbindingszone moet adderfamilies met elkaar in contact brengen. "Het is gezond om niet binnen je eigen familie te paren, maar met andere populaties. We hopen dat de adders in dit gebied zo gezonder worden."