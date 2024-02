Blijven er veel bloemen over na Valentijnsdag? 'Voor rozen zijn altijd kopers te vinden'

Ze gingen als zoete broodjes over de toonbank: de rozen voor Valentijnsdag. Via bloemenveiling Royal FloraHolland, met een locatie in Eelde, werden 166 miljoen rozen verkocht.

Op de bloemenveilingen was het een komen en gaan van kopers. Ze bieden in de dagen voor Valentijnsdag tegen elkaar op. Zoveel mogelijk rozen, voor de voordeligste prijs. "Door middel van vraag en aanbod wordt de prijs bepaald", legt een woordvoerder van Royal FloraHolland uit. "We gaan door tot alles ongeveer is verkocht."

Het scenario dat bergen bloemen blijven liggen, daar is vaak geen sprake van. Zéker niet bij rozen. "Bij weinig vraag wordt een minimumprijs betaald. Maar dat gebeurt nauwelijks. Rozen zijn gewilde bloemen, waar altijd een koper voor is te vinden."

Verkoop in één dag

Bij Royal FloraHolland staan zo'n 2.500 kopers ingeschreven. Zij hebben met de kwekers afgesproken dat niet-verkochte bloemen niet alsnog de volgende dag worden geveild. Het is een 'dagvers' product. Als er wel bloemen overblijven, dan worden ze vernietigd.

Raken de telers hun kweek niet kwijt, dan is er sprake van overproductie. "De markt regelt zich dan vanzelf. Bij overproductie vragen kwekers zich af: is dit het juiste product of moet ik overschakelen op iets anders?"

Corona-effect

In zeldzame gevallen blijft een bulk bloemen over. Zoals op vrijdag 13 maart in 2022, toen een lockdown werd afgekondigd. De handel in bloemen kwam even stil te liggen. "Veel bloemen werden niet verkocht. Er was vrees voor dichte grenzen, zodat producten niet naar het buitenland konden. De markt was volledig verstoord", aldus de woordvoerder van Royal FloraHolland.

Over het algemeen hebben de bloemisten de zaakjes behoorlijk goed op orde tijdens Valentijnsdag. Zo ook bij Hilbrands Bloemen en Wonen in Westerbork. In de winkel van Janneke Oosting liep het gisteren storm.