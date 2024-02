Plan voor doorstart manege Sleen

Goed nieuws voor paardensportliefhebbers in Sleen en omgeving. Het lijkt erop dat er op korte termijn een doorstart gemaakt kan worden voor de manege aan de Zetelveenweg. Verschillende initiatiefnemers hebben daarover afspraken gemaakt met de gemeente Coevorden, dat is de eigenaar van het pand.

Daarmee lijkt de continuïteit voor de paardensport in het dorp geborgd. "En dat is voor dit moment het belangrijkste", zegt Marthijs Wegdam, als vader van één van de kinderen één van de initiatiefnemers voor de doorstart. "Tot voor kort kwamen hier zo'n driehonderd kinderen voor paardrijles, dat is voor een manege bijzonder veel", zegt hij. "De manege heeft een belangrijke, regionale functie. Het is ontzettend jammer als dat zou verdwijnen."

'Kinderen die op paardrijles zitten nu 'binnenboord' houden'

Vorige week ontstond er onduidelijkheid onder paardensporters, toen de exploitant besloot de huur van het pand op te zeggen en dat per brief communiceerde. Wegdam: "Met als gevolg dat verschillende ouders van de kinderen op zoek zijn gegaan naar alternatieve plekken voor lessen. Om de kinderen nu toch zo veel mogelijk 'binnenboord' te houden, willen we snel doorpakken met ons noodplan."

Wegdam sprak hier gisteren over met onder meer Rijvereniging Zuidenveld en met wethouders Steven Stegen en Joop Slomp van de gemeente Coevorden. "De komende dagen zullen we één en ander op een rijtje moeten zetten, maar de intentie is nu positief en dat stemt hoopvol."

Voorzitter Mike Brandt van de rijvereniging: "Dit is positief, voor zowel de kinderen die hier lessen als voor onze vereniging. Laten we er met elkaar nu voor zorgen dat we 'dit oude beestje' voorlopig in stand houden."

'We laten ze niet in de kou staan'

Ook de gemeente is positief gestemd. "De manege is een belangrijke ontmoetingsplek voor de kinderen en ouders'', zegt wethouder Joop Slomp (PvdA). "De situatie die nu is ontstaan, gaat ons aan het hart. We laten de paardensportliefhebbers in Sleen niet in de kou staan."

Maandag berichtte RTV Drenthe over de ontstane situatie bij de manege. ''Dat was geen lichtzinnig besluit van de ene op de andere dag'', meldde de exploitant Koopman op dat moment. Volgens haar voldoet het pand momenteel niet aan de eisen van deze tijd. "De huidige staat van onderhoud vind ik niet voldoende voor mijn klanten."

Ook zij was gisteren aanwezig bij het overleg. "Ik kan er verder niet heel veel over zeggen, behalve dat ik hoop dat dit een goede oplossing zal zijn en dat de kinderen door kunnen gaan met paardrijlessen'', zegt ze nu.

Geen grote investeringen wegens sloopplan

Op de achtergrond speelt het plan om op termijn de manege aan de Zetelveenweg te slopen. Op een andere plek in het dorp moet een nieuwe manege gebouwd worden en op de huidige plek wil de gemeente zo'n dertig nieuwbouwwoningen realiseren. In de tussentijd wil de gemeente daarom weinig grote investeringen doen aan het pand.

"Dáár moeten we het de komende dagen nog wel over hebben. We vinden het belangrijk dat er wel wat aan het gebouw gedaan wordt. Met name het dak is er slecht aan toe, dat is zo lek als een zeef", vertelt Wegdam.

De initiatiefnemers vragen de gemeente ook om de huurkosten te verlagen. Ook zijn er plannen om een nieuwe stichting op te richten, om daarmee de exploitatie te borgen. "Want ook al hebben we het over een tijdelijke situatie, die kan wel even aanhouden. Het kan zo twee jaar duren voordat de nieuwe manege er staat", aldus Wegdam. Snelheid in aanpak is wat hem betreft geboden. "Want wat heeft Sleen er nou aan als er straks een nieuwe manege staat, maar alle ruiters zijn vertrokken?"