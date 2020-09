Wat gebeurt er met dode dieren in Wildlands?

Dieren die je 'in levende lijve' ziet, gaan ook eens dood. Dat is in een dierentuin niet anders. Zo is de natuur. Maar wat gebeurt er vervolgens met de kadavers?

De zebra die vorige week in Wildlands na een aanval van een neushoorn moest worden ingeslapen, laat zien dat een ongelukje ook in de dierenwereld in een klein hoekje zit. Dierenarts Job Stumpel van Wildlands geeft aan wat de mogelijkheden zijn na een sterfgeval.

Onderzoek

Volgens Stumpel, die al acht jaar als dierenarts in het dierenpark werkt, moet eerst de doodsoorzaak worden vastgesteld. Dat is Wildlands als dierentuin verplicht om te doen en het is een van Stumpels taken als dierenarts. "Ik zorg voor de levende en de dode dieren", vat hij samen. "In wezen onderzoeken we de dode dieren om te kijken wat we daarvan kunnen leren voor de levende dieren."

Als Stumpel niet zeker weet of hij zelf kan bepalen waaraan een dier is doodgegaan, dan gaat het lichaam naar de Universiteit Utrecht. De Faculteit Diergeneeskunde daar probeert dan de doodsoorzaak te achterhalen, zegt hij. Als het dier is doodgegaan door een besmettelijke ziekte, dan betekent het dat de dierenarts de 'achtergebleven dieren' moet behandelen.

Verwerking

Soms krijgen die achtergebleven dieren, zoals olifanten en primaten, de mogelijkheid om de dood van hun soortgenoot te verwerken. Daarom wordt het lichaam volgens Stumpel wel eens bij hen achtergelaten, zodat ze afscheid kunnen nemen. "Maar dat doen we achter de schermen. Het is voor bezoekers niet leuk om een dood dier te zien."

Ook de verzorgers van Wildlands moeten het einde van een bewoner een plekje geven. "Die hebben een band met de dieren. Die zijn erg betrokken."

Op de vraag of hij ook weleens treurt om de dood van een dier, antwoordt Stumpel dat hij als dierenarts 'een taak in het verhaal' heeft. "Er zijn dieren waarvan je baalt dat ze zijn overleden", zegt Stumpel. "Als je als dierenarts je best hebt gedaan dan is het balen dat ze doodgaan. Ik heb daar meer gevoel bij, maar het hoort erbij hè."

Meerdere mogelijkheden

Als een dier is doodgegaan, wat doe je dan met het stoffelijk overschot? Stumpel noemt verschillende scenario's. Het kan zijn dat het kadaver wordt verbrand door een commercieel bedrijf. "Dat afvoeren en verbranden gebeurt ook met dode koeien, varkens en honden. Het is niet iets wat alleen dierentuinen doen."

Soms bewaart Wildlands de dode dieren voor de museale collectie en soms worden ze gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek. "Maar er zijn ook dieren die bijvoorbeeld door een ongeluk om het leven zijn gekomen", benoemt Stumpel. "Die kunnen we dan nog aan roofdieren voeren."

Zebra

Dat gebeurde vorige week nog, toen zebra moest worden afgemaakt nadat hij zwaargewond was geraakt na een aanvaring met een neushoorn.

Wat de bewuste zebra betreft? Die is aan de leeuwen gevoerd. "Ik heb hem wel eerst gekeurd om zeker te weten dat het dier geen ziektes bij zich droeg waar we vooraf geen aanwijzingen voor hadden", zegt dierenarts Stumpel. "Hij leek gezond, maar je weet nooit of hij iets onder de leden had. We willen alleen gezonde dieren voeren."

Deze natuurlijke oplossing heeft een pluspunt. "Grote stukken rundvlees komen van een groothandel en dan weten wij niet wat voor leven het dier gehad heeft. Terwijl wij weten dat zo'n zebra een fantastisch leven gehad heeft én door een ongeluk doodging. Dat geven we liever dan gekocht vlees."