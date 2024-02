Boze reacties, maar ook steun voor betaald parkeren Wilhelmina Ziekenhuis Assen

"Zo wordt de ziekenhuisbezoeker uitgemolken", "krankzinnig" en "schandalig". Een greep uit de boze reacties die binnenkomen na het besluit van het ziekenhuis in Assen om betaald parkeren in te voeren voor patiënten en bezoekers. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kan nu nog gratis geparkeerd worden, maar vanaf mei gaat dat veranderen, zo werd deze week duidelijk.

De cliëntenraad van het WZA, die de belangen van de patiënten en bezoekers behartigt, staat achter het besluit, al is het schoorvoetend, zo laat voorzitter Chris Vegter weten. "We hebben het betaald parkeren heel lang kunnen tegenhouden, maar we kunnen er nu eigenlijk niet meer omheen."

'Zo acceptabel mogelijk'

In 2013 klonk al het voorstel om betaald parkeren in te voeren, maar in de jaren daarna kwam het plan niet van de grond. Al die tijd heeft de cliëntenraad van het ziekenhuis hierover meegepraat. Voorzitter Vegter: "We zijn vanaf het begin betrokken bij het besluit samen met de raad van bestuur en facilitaire managers. Er liggen nu zoveel argumenten om dit wel te doen. We hebben er wel alles aan gedaan om dit zo acceptabel mogelijk te houden voor de patiënt en daar heeft het bestuur van het WZA ook echt goed haar best voor gedaan."

"We hebben bij het ziekenhuis nou eenmaal niet heel veel parkeerplaatsen en wat opvalt is dat mensen het als gratis parkeerplaats gebruiken onder meer voor het station. Daar hebben patiënten last van, je merkt dat mensen op sommige momenten veel rondjes moeten rijden om een parkeerplek te vinden. Verder zie je dat eigenlijk alle ziekenhuizen in de omgeving al het betaald parkeren hebben ingevoerd", aldus de voorzitter van de cliëntenraad van het WZA. Maar hij snapt de boze reacties: "Ik heb daar alle begrip voor. We hebben veel patiënten die afhankelijk zijn van de auto en dit is natuurlijk ook moeilijk voor de minder draagkrachtige mensen."

'Niet meer dan normaal'

Ondanks de boze reacties op bijvoorbeeld de Facebookpagina van het WZA, zijn er ook veel mensen die begrip tonen voor het besluit. Onder meer op de Facebookpagina van RTV Drenthe laten mensen onder het bericht over het WZA weten dat het betaald parkeren al bij veel ziekenhuizen de normaalste zaak van de wereld is. "Is bijna overal zo", "goede zaak" en "vind het niet meer dan normaal", aldus een aantal reageerders.

Gemeentekas of ziekenhuiskas?

In de verschillende reacties zie je verder terug dat deze maatregel de gemeentekas van Assen zou spekken. Dat is niet het geval, WZA-bestuurder Erwin van Santen legt op Radio Drenthe uit dat het invoeren van betaald parkeren ook onderdeel is van een breder pakket om de financiële druk te verzachten.