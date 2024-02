Meppel is bezig met oprichting van jongerenraad: 'Zodat ze meedoen met de samenleving'

Met haar 21 jaar is ze het jongste raadslid in de gemeenteraad van Meppel, maar voor haar eigen plan is ze te oud. Liselot Raat (VVD) heeft zich hard gemaakt voor de komst van de jongerenraad.

Dat doet ze ondertussen al zo'n anderhalf jaar, samen met haar fractie en de fractie van de ChristenUnie. Samen zijn de twee partijen nu met een plan gekomen naar de gemeenteraad om een jongerenraad op te richten.

"Het is niet de bedoeling dat zij zelf 'raadje' gaan spelen", licht ze het plan toe. "Ze mogen de gemeenteraad van advies voorzien. Het doel is om de drempel te verlagen om mee te doen met Meppel, met de samenleving en met het beleid."

Beter afstemmen op de jeugd

Het bestuur van de gemeente is enthousiast over het plan. "Er wordt veel beleid gemaakt over en voor jongeren, zoals alcoholpreventie, beleid omtrent gezond leven en de jeugdwet. Het is belangrijk om dit beleid ook samen met jongeren te maken. Het is ontzettend jammer dat deze bron van kennis en ervaring nu blijft liggen, terwijl er beleid kan komen dat beter afgestemd is op jongeren", schrijft het bestuur.

De gemeenteraad ziet ook kansen, maar heeft ook twijfels. "Toen ik in 2014 geïnstalleerd werd in de raad, was ik met 23 jaar de jongste in de raad. Nu ben ik de op twee na jongste", zegt SP'er Xander Topma. "Het gaat nog niet snel met de verjonging van dit 'instituut'." Hij zegt angst te hebben dat de jongerenraad een praatclubje wordt en te weing een doe-clubje wordt.

Het CDA puzzelt ook nog en ook de PvdA 'zit nog op de wip' over het standpunt, al zegt Jasper Prick namens de partij dat het een mooi initiatief is en dat "we eigenlijk alles moeten doen om de samenleving erbij te betrekken."

Advies geven

De bedoeling van de jongeren is dat ze gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over onderwerpen die voor jongeren interessant zijn. Het idee van ChristenUnie en VVD is dat twee of drie raadsleden de jongeren hierbij begeleiden, maar meerdere partijen in de raad stellen voor om dit door externe deskundigen te laten doen.

Over twee weken stemt de gemeenteraad over het plan. Als het plan doorgaat, trekt de gemeente er jaarlijks vijfduizend euro voor uit. Daarvan kan de jongerenraad bijvoorbeeld een training volgen, een spreker uitnodigen of bijeenkomsten bijwonen. "Dat lijkt een heel bescheiden budget", aldus Prick (PvdA). Mocht er met externe deskundige gewerkt gaan worden, zal dit bedrag oplopen.