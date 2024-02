Plannen voor watertoren in Meppel krijgen volop lof vanuit politiek

Vanuit de lokale politiek wordt er vol lof gereageerd op de plannen voor de watertoren in Meppel.

De nieuwe eigenaren, Ralph Verheijen en Dilana Verheijen-Kuiper, willen de monumentale toren in Meppel restaureren en er onder meer een kleine restobar - een bar met 'gerechtjes op restaurantniveau' - beginnen. Ook spelen ze met het idee om er wijnproeverijen te organiseren.

"Het is een markant punt. Samen met de Meppeler toren is de watertoren bepalend voor de skyline van Meppel. Goed dat er nu een concreet en haalbaar plan ligt", vindt Jelly Koot namens de ChristenUnie.

Horeca, kantoren en expositieruimte

De toren van net geen veertig meter hoog krijgt drie verschillende invullingen. Het horecagedeelte komt onderin de watertoren, met daarbij een klein buitenterras en een wijngaard. Op de verdiepingen boven de bar komen kantoren. Bovenin de toren, waar vroeger de watertank zat, komt een multifunctionele ruimte. Daar kunnen bijvoorbeeld workshops of exposities gehouden worden. Op zo'n twintig meter afstand van de watertoren willen de twee een woning laten bouwen om zelf gaan wonen.

"Het benadrukt de historische waarden van de watertoren. Het wordt zo een van de mooiste entrees van Meppel", meent Henk Timmer (PvdA). Dat beaamt de VVD. "Deze ontwikkeling geeft een kwaliteitsimpuls aan het hele gebied", vindt Dave Jansen.

Gebied van watertoren verandert

Het gebied rondom de watertoren staat ook al voor een grote metamorfose. Nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen is volop in ontwikkeling, maar er zijn ook grootse plannen voor het aangrenzende industrieterrein, dat moet veranderen in een aantrekkelijk gebied met onder meer woningen aan het water en een plek waar ruimte is voor recreatie.

En dan is er ook nog het verkeer dat wordt aangepakt. Nu grenst er een rotonde aan de watertoren, die Nijeveen en Nieuwveense Landen met het centrum en de N375 verbindt. Misschien gaat die rotonde helemaal weg. In elk geval komt de toegangsweg naar Nijeveen te vervallen, omdat er twee nieuwe wegen worden aangelegd. Onder de plek van de huidige rotonde komt een fietstunnel vanuit Nijeveen naar het centrum.

Etaleren

"Het is er nu druk met autoverkeer", verwoordt Egbert Knorren (CDA) het. "Maar het wordt rustiger zodra de nieuwe toegangswegen naar de Nieuwveense Landen klaar zijn en er ruimte komt voor de fietsers. Het wordt meer een rustpunt, een uitzichtpunt. De watertoren is strategisch gelegen met veel cultuurhistorische waarden. Dat willen we behouden, maar ook etaleren. En dat kan met dit plan."