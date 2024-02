Meer gemak, minder last: digitale training moet helpen bij gezondheidskwesties

Bibliotheken en huisartsen in Drenthe slaan de handen ineen om inwoners digitaal wegwijs te maken. De samenwerking moet ervoor zorgen dat mensen zelf zaken over hun gezondheid kunnen regelen. Zoals het bestellen van medicijnen, een vraag aan de huisarts of een inkijkje in het eigen patiëntendossier.

Veel vragen komen direct terecht bij de huisarts, via een telefoontje of fysiek bezoek bij de huisartsenpost. Terwijl er steeds meer digitale mogelijkheden zijn om in een paar muisklikken antwoord te krijgen. Vanwege moeite moeite met leven, schrijven of je weg vinden op internet, heeft lang niet iedereen hier baat bij.

Dokter Drenthe (regio-organisatie voor de Drentse huisartsenzorg) en bibliotheken willen dat iedereen in de provincie digitaal mee kan doen. Bibliotheken bieden trainingen aan, waardoor mensen online vaardiger worden, en zelfstandig hun medische handel en wandel kunnen regelen.

'Nee, dit wist ik niet van tevoren'

Een van de cursisten is de bijna 90-jarige meneer Venema. Hij volgt training in De Nieuwe Kolk in Assen, in de hoop vooruitgang te boeken op het internet. De cursus heeft hem geen windeieren gelegd, vertelt hij. "Je komt veel dichter bij de huisarts en het ziekenhuis te staan. Zo is de huisarts om 17.00 uur gesloten, maar vanuit hier kan je 24 uur per dag contact leggen. Nee, dat wist ik niet van tevoren."

Het contact met z'n eigen huisarts is prima, maar online gaat er toch wel een wereld open, licht Venema verder toe. "Bij de huisartsenpost loopt de telefoon ook weleens over, of worden fouten gemaakt. Digitaal heb je een bewijs, dat is allemaal heel gunstig."

'Meer tijd voor complexere problematiek'