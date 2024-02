Culinaire vraagbaak en historicus Carolina Verhoeven overleden

Culinair historicus Carolina Verhoeven is overleden. Ze was een kenner op het gebied van culinaire tradities en vertelde daar regelmatig over bij RTV Drenthe, onder meer in het historische radioprogramma Drenthe Toen.

Van 2014 tot 2018 runde Carolina Verhoeven het Culinair Historisch Museum bij de havezate Mensinge in Roden. De laatste jaren bracht zij deze culinaire verhalen naar buiten via haar eigen stichting Culinair Historisch Erfgoedcentrum in Haulerwijk. Vorig jaar werd Verhoeven nog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Redmer Alma werkte als historicus en archivaris veel samen met Carolina Verhoeven. Zo doken zij onder meer samen in het verhaal van Occa Ripperda, een 17e-eeuwse Noord-Nederlandse edelvrouw die een omvangrijk kookboek naliet. "Met Carolina gaf ik onder meer lezingen hierover", vertelt Alma. "Er zit ook nog een bijbehorend kookboek aan te komen, maar vanwege gezondheidsproblemen van Carolina kwam dit twee jaar geleden op een lager pitje te staan. Maar dat boek komt er nog wel."

'Gepassioneerd en eigenzinnig'

"Carolina Verhoeven had zo'n grote culinaire kennis. Ze was echt een vraagbaak. Ze kon uitleg geven over recepten en de manieren van voedselbereiding. En trouwens niet alleen van Nederlandse gebruiken, maar ook wereldwijd. Ze heeft heel veel van de wereld gezien", vertelt Redmer Alma. Hij roemt haar gedrevenheid: "Het was een gepassioneerde, eigenzinnige vrouw. Een prettige vrouw om mee samen te werken. Als ze gegrepen werd door een onderwerp, dan ging ze er helemaal voor. Ze is pas vijf jaar geleden op mijn pad gekomen, maar dit is uitgegroeid tot een zeer dierbare vriendschap."

Rouwrituelen

Een van de specialismen van Verhoeven was onder meer de kennis rondom het conserveren van voedsel. Maar ook had ze zich verdiept in de rol van eten bij rouwrituelen. Tot vlak voor haar dood was ze nog bezig met het symposium Eetbaar Funerair erfgoed dat begin maart in Haulerwijk wordt gehouden. Volgens Redmer Alma is het de bedoeling dat dit ondanks het overlijden van de culinair historicus gewoon doorgaat.

Begin januari was Carolina Verhoeven nog te horen in Drenthe Toen om te vertellen over Eetbaar Funerair erfgoed. Ze vertelde over eten, drinken, rouw en begraven. Denk daarbij aan koffie en cake, mannenborrels en vrouwenborrels, of een rouwservies dat je deelde met anderen. Maar ze was vaker te gast in het radioprogramma. Zo vertelde de historicus onder meer over koken in oorlogstijd en gaf ze uitleg over de historische relatie tussen eten en erotiek.