Herseninfarct moeder inspireert Machteld van der Werf voor speciaal lied

"Mijn moeder is echt een familiemens. Het liefst heeft ze alle kleinkinderen om zich heen, de hele familie bij elkaar. Ze wil naar het theater, lekker uit eten. Dat zijn allemaal dingen die heel vanzelfsprekend klinken, maar voor haar is het allemaal niet zo vanzelfsprekend meer", zegt Van der Werf.

Graag wil ze iets voor haar moeder doen, of eigenlijk voor alle mensen die een herseninfarct hebben gekregen. Als theaterdirecteur is ze bekend in de muziekwereld en neemt ze contact op met Tim Akkerman. Ooit was hij de zanger van de band Di-rect, maar is alweer jarenlang solo actief.