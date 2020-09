Oud-burgemeester Hielke Nauta van Beilen overleden

Oud-burgemeester Hielke Nauta van de voormalige gemeente Beilen is afgelopen zondag overleden in zijn woonplaats Assen. Hij is 88 jaar geworden.

Hielke Nauta (CDA) was van 1983 tot de gemeentelijke herindeling in 1998 burgemeester van Beilen. De gemeente ging op in de nieuwe gemeente Middenveld, samen met Westerbork en Smilde. Van 1998 tot 2000 was de nieuwe gemeentenaam Middenveld, wat later omgedoopt is in Midden-Drenthe.

Voorloper herindeling

Nauta was als burgemeester groot voorstander van de herindeling in Drenthe. Hij liep met zijn gemeente Beilen en de herindelingspartners ook al ver voor op de rest van de Drentse gemeenten. Beilen, Smilde en Westerbork werkten vooruitlopend op de herindeling namelijk al lange tijd nauw samen. De uit Friesland afkomstige Nauta stond bekend als een standvastig bestuurder, die stevig in het zadel zat, en ook in de raad als voorzitter de touwtjes stevig in handen had.

Nauta was in 1993 ook nog waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente Smilde, toen CDA-burgemeester Anton Aelberts daar vertrok naar de Gelderse gemeente Druten. In afwachting van een opvolger nam Nauta de zaken in Smilde tijdelijk waar.

Pensioen uitgesteld

Hielke Nauta kon als burgemeester van Beilen eigenlijk al in augustus 1997 met pensioen. Maar omdat toen vaststond dat Beilen op 1 januari 1998 zou opgaan in de nieuwe gemeente Middenveld, bleef hij tot aan de herindeling aan als waarnemend burgemeester. De eerste burgemeester van toen nog de nieuwe gemeente Middenveld werd CDA'er Reinier ter Avest.

Na zijn pensionering is Nauta met zijn echtgenote in Assen gaan wonen. Hielke Nauta laat een vrouw achter, twee zoons en vier kleinkinderen. Hij is in besloten kring begraven.