Alle seinen op groen: nóg eens 40 miljoen om problemen op spoor bij Meppel te verhelpen

Eind januari werd een amendement ingediend door een meerderheid van de partijen, waardoor de stemming van vandaag een formaliteit was.

Vaak storingen

Alle treinen die naar Noord-Nederland rijden komen langs het station in Meppel. Op dit traject zijn vaak storingen, gemiddeld negen uur per week. Het gaat om de treinen die van Zwolle naar Meppel gaan, om van daaruit naar Groningen en Leeuwarden te rijden. De treinen tussen Zwolle en Emmen rijden over een ander spoor.