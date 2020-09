Noordscheschut van de hemel naar de hel bij debuut in hoofdklasse

Noordscheschut heeft bij haar debuut in de hoofdklasse niet kunnen winnen. Na een 1-0 voorsprong verloren de Schutters met 1-5 van SDC Putten. De thuisploeg kreeg een lesje in effectiviteit.

Noordscheschut, dat in het uittenue aantrad omdat de gasten uit Putten hun uitshirt waren vergeten en ook in het blauw spelen, kreeg de eerste kans in de wedstrijd. Melvin Mol mocht, vanaf een meter of twintig, een vrije trap nemen. De middenvelder krulde de bal over de muur, maar deze had te weinig snelheid om doelman Laan te kunnen verrassen.

Voorsprong

In een gelijkopgaande eerste helft, nam de ploeg van trainer Marc van Meel na 27 minuten een 1-0 voorsprong. Robin Sikken kopte de bal, onbereikbaar voor Laan, in de verre hoek. Lang konden de Schutters niet van de voorsprong genieten. Amper vier minuten later maakten de gasten gelijk. Een afstandsschot werd door Rick Degenaar met de hak in het doel gewerkt.

Vijf minuten voor rust kwam SDC Putten curieus op voorsprong. Eerst claimde Noordscheschut een strafschop, maar scheidsrechter Paarhuis wuifde de protesten weg. De tegenaanval van Putten leek door Kevin Koster onschadelijk te worden gemaakt. Maar zijn iets te zachte terugspeelbal werd door doelman Wiebe Zinger keihard op het hoofd van Michel van Aggele geschoten, waarna de bal het doel in rolde. Van Aggele kon de wedstrijd niet vervolgen en ging duizelig naar de kant.

Gasten sterker

Ook na rust was de eerste kans voor de thuisclub. Uit de vierde corner van de wedstrijd schoot Danny Bouwman de bal hoog over. Het eerste schot na rust van de gasten was wel raak. Zinger kreeg zijn vingers nog wel tegen de bal, maar kon het afstandsschot van Vincent ter Burg niet keren (1-3).

Drie minuten later was de wedstrijd gespeeld. Paarhuis zag een overtreding van Leon Vlietstra in de zestien en de strafschop werd door Ter Burg onberispelijk binnen geschoten.

Noordscheschut bleef op zoek naar een beter resultaat, had pech dat invaller Reinald Vos op de paal kopte, maar eindigde de wedstrijd met 10 man, nadat Kevin Koster de doorgebroken Jurian van den Brink onderuit had gehaald. Een vrije trap van Mol spatte uiteen op de paal. In de negentigste minuut bepaalde invaller Joshua Driehuis de eindstand op 1-5.