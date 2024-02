Gemeente blijft woningverhuur toestaan in 'overlastpand' Emmen, omwonenden verbaasd

Twee panden aan de Laan van de Bork in Emmen zijn al jarenlang een garantie voor overlast, maar in één van de twee panden mag ook in de toekomst woonruimte worden verhuurd. Met dat besluit legt de gemeente Emmen het advies van de bezwarencommissie deels naast zich neer.

De commissie vond dat de gemeente te snel was met het toekennen van de vergunning en niet voldoende rekening heeft gehouden met de zorgen van omwonenden. Vanuit de buurt werden 34 keer bezwaar aangetekend tegen die beslissing.

Verbazing

De zaak diende afgelopen najaar. Omwonenden zijn de overlast van twee panden in Emmerhout spuugzat. Al ruim twintig jaar is volgens hen sprake van prostitutie, geweldsincidenten en drugs- en drankmisbruik. Dat leidde tot onrust en een onveilig gevoel bij omwonenden. Zij zien liever dat de gemeente de verhuur stopt en waren verbaasd dat de gemeente alsnog één vergunning verleende voor kamerverhuur.

De gemeente heeft inmiddels bepaald dat bij één van de twee adressen sprake is van illegale huur, waardoor dat pand is ontruimd. Voor het andere pand blijft de gemeente wel kamerverhuur toestaan. Er wonen tegenwoordig studenten en daarmee is aan de overlast een eind gekomen, aldus de gemeente.

Vergunningvrije situatie

Omwonenden vreesden dat dat een tijdelijke oplossing was, waarna de ellende na een tijdje opnieuw zou beginnen. Buurtgenoten gaven tijdens de zitting aan al 25 jaar overlast te ervaren van beide panden. De gemeente trad nooit op omdat er jarenlang - onterecht, zo bleek onlangs - is uitgegaan van een vergunningvrije situatie. In dat geval kan er niet worden gehandhaafd en zijn de buurtbewoners aangewezen op de politie.

Niet zonder grond

De commissie vond dat de gemeente eerst de illegale kamerverhuur in een van de twee panden moet beëindigen. Zolang die situatie niet is opgelost, zou er geen vergunning mogen worden afgegeven voor de aangrenzende woning.

Gelet op de jarenlange misère die omwonenden ook met dat andere pand beleefd hebben, is hun vrees voor herhaling 'niet zonder grond.' Daar zou het college niet zomaar overheen moeten stappen, meent de commissie.

Volgens de gemeente is de overlast in het 'illegale' pand inmiddels beëindigd, waardoor de vergunning gewoon overeind kan blijven.

Gewoon gerechtigheid

Navraag bij enkele buurtbewoners leert dat die het absoluut niet eens zijn met die beslissing. Een van de omwonenden laat weten dat er gekeken wordt naar juridische opties en het draagvlak hiervoor bij andere bewoners, omdat de verwachting is dat de overlast weer terugkeert. "We willen niet het onderste uit de kan, maar gewoon gerechtigheid na ruim twintig jaar ellende", laat een van de bewoners weten.