Ockeloen wint fietswedstrijd met inhaalverbod

De maatregelen zijn het beste zichtbaar bij de start. De deelnemers worden in twaalf groepen losgelaten op het parcours. Voor het startschot klinkt moeten zij zich netjes op anderhalve meter opstellen bij de geplaatste markeringen. Ook bij de rustpunten moeten zij afstand houden.

Onderweg blijft het keurslijf aanwezig. Zo mogen de deelnemers niet inhalen op de smalle technische stukken. "Iets heel geks voor een mountainbike-evenement," beaamt organisator Marco Bos. "Dat hebben we verboden voor de veiligheid van de deelnemers."

Voor de meeste deelnemers is het inhaalverbod geen belemmering. Zij doen vooral mee voor de sportieve uitdaging en minder voor het resultaat. "Mijn medefietsers moeten dus even achter mij blijven", grapt een van de deelnemers bij de start. "Maar ik doe mijn best voor iedereen om lekker door te trappen."

Wedstrijd zonder inhalen

Voor Jasper Ockeloen was het een bijzondere editie. De wedstrijdrijder won de sprint van de kopgroep, maar eigenlijk deed dat er niet toe. Omdat niet iedereen tegelijk start wordt vooral gekeken naar de verreden tijd.

"Ik heb er wel eens een handje van om een beetje te laat te zijn. Ik stond dus op positie 120 ofzo. Dat was voor mij eigenlijk gunstig. Dus ik begon een halve minuut later dan de eerste, maar toen ik er eenmaal bij kwam had ik in tijd een voorsprong", zo verklaart Ockeloen. "Uiteindelijk kwam ik ook nog als eerste over de finish, dus het heeft niet zo veel verschil gemaakt."

"Er zat niet heel veel singletrack in, ik denk dat de organisatie daar al rekening mee hield", gaat de uiteindelijke winnaar in op het inhaalverbod. "Op het laatste stukje heb je wel singletrack en daar hebben we wel gestreden, dus wat dat betreft hebben we ons misschien niet honderd procent aan de regels gehouden."