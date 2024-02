Supermarkten staan niet te springen voor komst naar Delftlanden, gemeente Emmen zoekt oplossing

Er is voorlopig nog geen concrete zicht op de komst van een supermarkt in de Emmer wijk Delftlanden. De gemeente Emmen zette vorig jaar een lap grond in de etalage voor de komst van een supermarkt. Vijf partijen toonden interesse, maar daar bleef het bij, laat een woordvoerder weten.

De ontwikkeling van de jongste wijk in Emmen bleef jarenlang achter. Sinds de woningbouwmarkt in de lift zit, werd de tijd ook rijp geacht voor de komst van een winkelcentrum aan de Zandzoom in de wijk, met dus ruimte voor een supermarkt. Hier is een perceel bij twee scholen in de wijk voor beschikbaar.

Afgehaakt

Het pand mag een maximale oppervlakte van 1.500 vierkante meter beslaan, met een bouwhoogte tot zestien meter. Daarnaast is er ruimte voor detailhandel (933 vierkante meter). Boven de supermarkt en de andere winkels is er ruimte voor de komst van appartementen.

De gemeente hoopte eind vorig jaar of begin dit jaar een keuze uit de partijen te kunnen maken, maar die zijn dus inmiddels afgehaakt.

Nieuwe uitvraag

Volgens de gemeente hebben de vijf partijen 'uiteenlopende redenen' opgegeven om af te zien van inschrijving. "We gaan deze redenen goed bestuderen en een nieuwe uitvraag te formuleren", laat een woordvoerder weten. "Met een gewijzigde uitvraag hebben wij het volste vertrouwen dat deze winkellocatie ontwikkeld gaat worden."

De Aldi liet in het najaar van 2022 nog weten dat een vestiging in de Delftlanden niet uit kan. De aanwezigheid van rond de tienduizend huishoudens in de nabije omgeving is daarvoor een must, liet een woordvoerder destijds weten.