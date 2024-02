Drie verdachten in witwaszaak Asser paardenfokkerij de cel in

In de witwaszaak rondom een paardenfokkerij in Assen zijn drie verdachten, twee broers en hun moeder, veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 36, 24 en 15 maanden. Een 47-jarige vrouw werd als vierde verdachte vrijgesproken.

De 52-jarige Alex N. en zijn twee jaar jongere broer Gerrie werden door de politie al een tijdlang gevolgd in verband met een internationale drugshandel. Vanaf 2016 werden postpakketten verstuurd vanuit Spanje, met als inhoud gedroogde henneptoppen. Ook stuitten agenten op 50 kilo hennep, verstopt in bevroren broccoli. Uiteindelijk leidde dit in juni 2018 tot invallen in panden in onder meer Roden, Steenwijk en Amsterdam.

Grootschalige drugshandel

Op de manege van de 72-jarige moeder van deze broers vonden de agenten in een ton in de grond een contant geldbedrag van 763.000 euro. Er werd nog wapens, hennep en een vals rijbewijs aangetroffen. Volgens de rechtbank kan het niet anders dat dit grote geldbedrag afkomstig is van grootschalige drugshandel. De broers worden door de rechtbank in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit.

De broers ontkennen dit tot op de dag van vandaag. Hun moeder meldde dat het geld afkomstig was van de erfenis van haar overleden echtgenoot. Het geld was verdiend met de paardenhandel. Ze heeft haar verhaal onvoldoende onderbouwd, vindt de rechtbank. Haar verklaring werd afgedaan als 'onbetrouwbaar'. Het gaat om grote contante geldbedragen, bestaande uit met name briefjes van 500 euro.

Straffen minder hoog dan geëist

De 52-jarige broer kreeg in juni 2021 nog voor verboden wapenbezit en het witwassen van vier ton door de rechtbank in Amsterdam een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Tegen de man was eind december voor de rechtbank in Assen een celstraf van 30 maanden geëist. Zijn jongere broer hing een celstraf van 42 maanden boven het hoofd.