Kansloze rentree ACV in 3e divisie

Dat ACV verloor is geen grote schande aangezien Sparta Nijkerk vorig jaar, voordat de competitie werd stilgelegd, de ranglijst in de 3e divisie aanvoerde. De Assenaren verdedigden dapper, maar dat was ook de enige actie die de ploeg was toebedeeld. Een kans op aanvallen werd nauwelijks gegeven.

Cadeautjes

Sparta Nijkerk had in de eerste helft duidelijk de overhand, maar de doelpunten die de thuisploeg mocht maken waren cadeautjes van ACV. Na 13 minuten werd de ploeg van trainer Fred de Boer verrast bij een korte corner en was het Roy Bakkenes die binnen schoot. Even voor rust kreeg de thuisploeg een vrije bal mee. Terwijl de spelers van ACV nog tegen de scheidsrechter stonden te klagen werd de bal snel genomen en schoot de aanvoerder met de prachtige naam, Janic Makizodila, de 2-0 binnen.

ACV begon de tweede helft ongetwijfeld met goede bedoelingen, maar al binnen een minuut kwam Sparta Nijkerk naar een 3-0 voorsprong. Uit een corner kopte Marco van der Heide de bal ongelukkig in de voeten van Jesse Buitenhuis, die feilloos binnen schoot. de 4-0 viel 20 minuten later uit een mooie aanval over de rechterflank met Roy Bakkenes die voor zijn tweede treffer tekende.

Strijdlust niet beloond

ACV liet de moed, ondanks de forse achterstand, niet zakken en liep in tegenstelling tot vorige week in de beker geen onnodige kaarten op. De ploeg bleef gegroepeerd voetballen en ACV verdiende nog een treffer, maar dichter dan de lat na een schot van invaller Ezra Schrijver kwamen de blauwhemden niet.

Volgende week speelt ACV opnieuw een pittige wedstrijd. Op eigen veld wordt dan SteDoCo uit Den Hoorn verwacht. Die ploeg won vandaag met 4-1 van Ajax.

Uitslagen 3e Divisie

SteDoCo - Ajax Afc 4-1

VVOG - Harkemase Boys 0-1

DOVO - Barendrecht 1-1

Ter Leede - Sportlust 46 1-2

Goes - DVS 33 1-5

Odin '59 - Staphorst 1-3

Excelsior 31 - Lisse FC 1-1

Sparta Nijkerk - ACV 4-0