VVD-Kamerlid Erik Ziengs stopt: 'Drenthe draagt drie nieuwe kandidaten voor'

Erik Ziengs wordt in september 60 jaar en wil nog andere dingen gaan doen, zo zei hij vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Leuke tijd

"Ik had eerst gezegd, toen ik in 2010 aan het Kamer-lidmaatschap begon: ik doe het voor twee periodes. Maar het zijn er inmiddels drie geworden. Ik ga niet weg met zwaar gemoed, want ik had het besluit vorig jaar al genomen. Maar ik ga het straks zeker missen, want ik heb een leuke tijd meegemaakt."

Ziengs was binnen de VVD-fractie zeven jaar woordvoerder van het mkb. De laatste jaren is hij woordvoerder op het vlak van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft ondermeer de portefeuilles openbaar vervoer en spoor, fietsbeleid en milieu. Ook is hij voorzitter van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Wat Ziengs na het Kamer-lidmaatschap gaat doen, weet hij nog niet. "Ik wil me het liefst inzetten voor een brancheorganisatie, bijvoorbeeld voor het mkb. Door mijn ervaring in het Haagse zou ik graag die brug willen zijn tussen ondernemers en politiek. En er is ook altijd wel wat te vinden op het bestuurlijke vlak. Maar ik wil in elk geval niet stil gaan zitten." Voordat Erik Ziengs Kamerlid werd, was hij actief als ondernemer in zijn woonplaats Assen. Hij runde een zaak in sportartikelen.

Drie kandidaten uit regio

Het VVD-Regiobestuur van Drenthe heeft inmiddels drie kandidaten voorgedragen voor de kandidatenlijst van de Tweede Kamer, als potentiële opvolger voor Ziengs. Oud-wethouder van Assen Henk Matthijsse is een van de drie. Verder komt de regio met VVD-raadslid Mark Strolenberg uit Hoogeveen, die ook VVD-fractievoorzitter is in het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. En als derde is voorgedragen Jeroen Hartsuiker uit Klazienaveen, die achter de schermen actief is in de regio Emmen voor de VVD.

Volgens de vertrekkende Ziengs moet het toch zeker lukken om één van de Drentse kandidaten bij de eerste 32 op de VVD-kandidatenlijst te krijgen, om straks weer kans te maken op een liberale Drent in het Parlement. "Daarbij uitgaande dus van het huidige aantal zetels dat we in de Kamer hebben. Ik hoop er toch op dat er weer eentje vanuit Drenthe in de Kamer komt." Ziengs stond zelf de laatste verkiezingen op plek 23 op de lijst.

Door corona heeft de VVD regiobijeenkomsten over de verkiezingen afgelast. Wel zijn er digitale bijeenkomsten. Begin december wordt de VVD-kandidatenlijst vastgesteld.

CDA met Mulder

Behalve Erik Ziengs, heeft Drenthe nog een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer in de persoon van Agnes Mulder uit Assen. De 46-jarige Mulder zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en had al eerder aangegeven graag nog een termijn door te willen. In mei werd al bekend dat het Drentse CDA-bestuur haar in elk geval opnieuw voordraagt als kandidaat voor de lijst. Pas in oktober hoort de Assense of de kandidaatstellingscommissie de Drentse ook weer wil.

Voordat Mulder in 2012 naar de Tweede Kamer vertrok was ze fractievoorzitter in de raad van Assen. Het CDA Assen hoopte in 2010 weer in het college van B en W te komen, net als vele bestuursperiodes ervoor. Agnes Mulder was als lijsttrekker toen ook de kandidaat-wethouder. Maar de partij viel ineens buiten het college. Daarvoor was Mulder zeven jaar Statenlid.