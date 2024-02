Voormalig Cuby + Blizzards-toetsenist Henk Hilbrandie overleden

Voormalig Blizzard-toetsenist Henk Hilbrandie is afgelopen zondag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Assenaar speelde mee op het iconische Cuby + Blizzards-album Desolation uit 1966 en maakte de landelijke doorbraak van de band mee.

Hilbrandie was een jeugdvriend van Harry Muskee en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met muziek. Als kind speelde hij aanvankelijk gitaar, voordat hij op 11-jarige leeftijd overstapte op piano.

The Mixtures

Eind jaren 50 richtte hij onder meer met zijn broer Jaap de band The Mixtures op, waar Hilbrandie piano speelde. Muskee begon daar als gitarist, maar speelde later contrabas. Die band ging later over in The Old Fashioned Jazz Group, een soort voorloper van C+B.

In de RTV Drenthe-podcast HARRY uit 2021 haalde Hilbrandie herinneringen op aan die tijden. Ook wist hij nog veel te vertellen over de opnames van Desolation. Zo werd de plaat grotendeels 's nachts opgenomen, omdat Muskee die sfeer en stemming liever had.

Landelijke doorbraak C+B

Hilbrandie was ook bij de landelijke doorbraak van Cuby + Blizzards in de Sheherazade in Amsterdam. Dat was destijds een beroemde jazzclub op het Rembrandtplein. "Iemand bedacht dat de Blizzards uit het Noorden daar wel konden optreden", vertelde hij in de podcast. "De verwachtingen waren laag. 'Een stel jongens uit het Noorden? Dat zal wel niks wezen'. Nou, we hebben ze daar totaal platgespeeld."

Volgens Hilbrandie was dat optreden een enorme overwinning voor de band. Ook daarna trad hij nog regelmatig op met de band, maar later vertrok hij. Op het album Groeten uit Grollo uit 1967 was hij vervangen door Herman Brood.

Edison

De lp Desolation krijgt in 1968 een Edison, de belangrijkste muziekprijs in Nederland. De prijs wordt in ontvangst genomen door de bezetting die toen met elkaar speelde, dus zonder onder anderen Hilbrandie.