Beiler mantelzorg-app maakt kans op prijs: 'Mensen zitten met vraagtekens'

Mede door de bezuinigingen die de zorgsector treffen denkt Derks dat er in de jaren die voor ons liggen steeds vaker wordt teruggevallen op mantelzorg en daar kan de app dan bij helpen. "En daarin kun je ook ervaringsverhalen van andere mantelzorgers lezen en meer te weten komen over taboes, want er heerst nog altijd veel frustratie rondom dit onderwerp. Daarmee geven we het gevoel dat je er niet alleen voor staat."

Genoegen nemen met hoe de app nu in elkaar zit heeft het tweetal overigens niet, want Derks en Beuving zijn zich al aan het oriënteren op zoveel mogelijk gebruiksgemak. Zo worden er in samenwerking met Biblionet Drenthe testen gedaan met taalexperts om de app zo laagdrempelig te houden voor gebruikers.

Prijzengeld

"Begin april gaan we live met de app in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Midden-Drenthe. Zo kunnen we in die gemeenten maatwerk bieden. Wil je weten waar in Assen je precies moet aankloppen voor een bepaalde Wmo-voorziening? Dan krijg je er direct een rechtstreeks telefoonnummer bij", legt Derks uit.

Hij hoopt dat ook andere gemeenten overstag gaan, zodat mantelzorgers altijd kunnen terugvallen op digitale hulp.