HZVV start seizoen met nederlaag bij Eemdijk

HZVV heeft in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse B met 3-0 het hoofd moeten buigen voor Eemdijk. In een slordige wedstrijd konden de Hoogeveners nooit een vuist maken. Bij rust stond de ploeg van nieuwe trainer Rick Mulder nog met 1-0 achter, maar in de tweede helft kon HZVV het tij niet keren.

HZVV had in de openingsfase een aantal kansen vanuit corners en een schot van Dzemidzic ging maar net naast. Na een klein half uur spelen viel de treffer echter aan de andere kant. Nigel van Zelst zette Eemdijk op een 1-0 voorsprong. Dit was tevens de ruststand.

Na de rust werd verdediger Alex Zomer in het veld gebracht en gelijk was hij op de lijn belangrijk om een tweede treffer te voorkomen. in de 57e minuut was het Jeffrey van den Dikkenberg die toch een gat in de verdediging wist te vinden en de 2-0 binnen schoot. Jesper van Dalen maakte vier minuten voor de tijd de 3-0 en gooide de wedstrijd daarmee definitief op slot.

Puzzelen

"We troffen een heel sterk Eemdijk, maar ook wij speelden nog niet scherp genoeg," stelde trainer Mulder na afloop. "Een eerste competitiewedstrijd komt altijd wat meer bij kijken en het was even wennen. Ook misten we een aantal spelers die anders het verschil kunnen maken. Die zijn er volgende week weer bij. Zo blijven we puzzelen en zie ik genoeg aanknopingspunten om mee verder te gaan."

Volgende week ontvangt HZVV op eigen veld de sterke tegenstander Urk.