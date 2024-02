Verbouwingskosten gemeentehuis Exloo vallen twee keer zo hoog uit

De verbouwing van het gemeentehuis in Exloo gaat tien miljoen euro kosten. Dat is opmerkelijk te noemen, omdat de gemeenteraad eerder nog een budget van vijf miljoen euro had voorgesteld. Wethouder Jeroen Hartsuiker (VVD) lichtte de gemeenteraad hier vanavond over in.

De gemeente Borger-Odoorn boog zich in 2022 al over de omvangrijke verbouwing van het gemeentehuis. Een noodzakelijke stap, aangezien het gebouw sterk verouderd is, krappe werkplekken heeft en kampt met een energiehuishouding die niet meer van deze tijd is.

De verbouwplannen bestaan uit het optrekken van een nieuwe raadszaal achter de centrale hal, het creëren van nieuwe werkplekken en verduurzaming.

Balen

In oktober informeerde Hartsuiker de raad al dat de kosten voor de verbouwing substantieel hoger zouden uitvallen, maar exacte bedragen noemde hij destijds nog niet. Vanavond werden raadsleden uitgenodigd om zich te laten bijpraten.

"We balen van zo'n verschil tussen budget en kostenraming. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn." College en raad zullen hierover de komende tijd daarom verder praten.

Prijzenstijging

De installatiekosten blijken de voornaamste boosdoener, iets wat Hartsuiker ook al in oktober aangaf. Heeft het college de verbouwing verkeerd ingeschat? Hartsuiker: "Er moet veel bedrading worden vervangen en dat is niet goed meegenomen."

Tegelijkertijd zijn tussen 2022 en nu de kosten in de bouwsector flink veranderd en zijn prijzen flink gestegen, vertelt de wethouder. "De eerste raming is in dat opzicht te scherp gebleken."

Besparingen

Het college gaat zich samen met de raad buigen over verschillende scenario's. Misschien kan er nog worden bespaard op het bouwkundige deel of in de installatiekosten, aldus Hartsuiker.

Als er overeenstemming wordt bereikt over keuzes en bedragen, gaat er een nieuw voorstel naar de raad. Wanneer dat gebeurt, kan de wethouder nog niet zeggen. "We moeten eerst met elkaar overleggen wat we willen."